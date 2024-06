Hoe ging het met Jonas Vingegaard in eerste etappe Tour de France? 'Daar moeten we positief over zijn'

Jonas Vingegaard had zijn kompaan Wout van Aert graag de etappezege in de eerste rit van de Tour de France gegund. Beide renners van Visma | Lease a Bike kwamen heel over de streep in Rimini en waren daar maar wat blij mee.

"Het is jammer dat we de koplopers net niet wisten in te rekenen, want Wout had een mooie kans op de zege", zei de Deense titelverdediger Vingegaard na afloop. Hij zag Romain Bardet dankzij ploeggenoot Frank van der Broek bijdsm-firmenich de etappe en de felbegeerde gele trui pakken.

Wout van Aert in tranen

Van Aert kwam als derde over de finish en barstte daarna in tranen uit voor Belgische media. Net drie maanden na zijn zware valpartij stond hij weer aan de finish van een Touretappe. Dat was lang onzeker, of dát zou lukken. Maar hij had goede benen en dat deed hem heel veel deugd.

Vingegaard: 'Daar moeten we blij mee zijn'

Vingegaard was ook tevreden na de etappe waarin hij niet in problemen raakte. "Zowel Wout als ik voelde zich in orde vandaag. Daar moeten we blij mee zijn. Ik kijk alvast positief naar de komende drie weken."

Valpartij Wilco Kelderman

Ploeggenoot Wilco Kelderman viel meteen in de eerste etappe. De 33-jarige renner had wonden op zijn linkerschouder en elleboog en vertelde dat het een harde val was geweest nadat hij in een afdaling was weggegleden. Volgens het medisch overzicht van de Tourorganisatie liep hij meerdere kneuzingen, bloeduitstortingen en schaafwonden op.

