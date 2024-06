Wout van Aert in tranen na finish eerste etappe Tour de France: 'Dit had ik niet verwacht'

De eerste etappe van de Tour de France werd zaterdag een prooi voor de Fransman Romain Bardet. Na afloop ging het vooral over hem en ploeggenoot Frank van den Broek. Maar achter hen op plek drie finishte een dolgelukkig man.

Dat Wout van Aert überhaupt aan de start van deze Ronde van Frankrijk verscheen, mag al een wonder op zich heten. De Belg van Visma | Lease a Bike viel in het voorjaar hard en na een race tegen de klok kon hij toch aan de start in Florence staan. En na 206 loodzware kilometers kwam de Belg als derde over de finish. Hij kon het bijna niet geloven.

'Dit doet heel veel deugd'

"Dit doet heel veel deugd", zei Van Aert in tranen tegen Belgische media. Hij hoorde dat hij drie maanden en twee dagen na zijn zware valpartij weer hier in de Tour stond. "Ik had dit niet verwacht. Het doet me veel deugd dat ik het nog kan. Ik heb echt een heel zware periode gehad."

'Het kan nog erger'

Daarmee doelt de renner in Nederlandse dienst op de val, de gevolgen daarvan en de revalidatie die volgde. "Het kan nog erger natuurlijk, maar toch... Nee, ik schrik er niet van dat ik hier zo geëmotioneerd ben.” Daarna kreeg Van Aert een chapeau (petje af, in het Frans, red.) van de Belgische media en vertrok hij naar de teambus om bij te komen.

'Chapeau voor Bardet en Van den Broek'

Hij gaf zelf zijn chapeau aan de winnaars van de eerste etappe. Romain Bardet en Frank van den Broek tekenden de koers. Ze reden samen aan kop en bleven Van Aert en de rest van het peloton voor. Zo werd het een feestdag voor team dsm-firmenich, ook een Nederlandse ploeg. "We wisten dat we de andere ploegen nodig hadden om het gat met Bardet en Van den Broek te dichten. Chapeau dat zij voorop bleven. Het zijn natuurlijk twee sterke renners en bovendien ploegmaats, zodat ze er een koppeltijdrit van konden maken.“

Tour de France

