'De lekkerste maaltijd ooit': zo beleefden Laurens ten Dam en Thomas Dekker hun Amerikaanse gevangenisavontuur

Ex-wielrenners Thomas Dekker en Laurens ten Dam beleefden een hachelijk avontuur toen ze in de Verenigde Staten waren. Ze werden opgepakt vanwege 'onfatsoenlijk gedrag' en brachten tien uur in de gevangenis door.

Dat zeggen de twee ex-toprenners in de podcast Live Slow Ride Hard van Ten Dam. Ze waren in de Verenigde Staten omdat ze meededen aan de gravelrace Unbound. "In de aanklacht stond dat wij elkaar met waterflessen besproeiden als twee gay cyclists”, zegt Ten Dam.

Hoe was dat, in een Amerikaanse cel?

Na een rit van bijna twee kilometer, gescheiden in verschillende politieauto's, kwamen Ten Dam en Dekker aan bij de gevangenis. Daar begon het lange wachten. "We werden aan de bank vastgeketend. Best wel strak", keken de twee terug. "Na een half uurtje vroeg Dekker al om water, want hij had dorst. Hij werd dus als eerste in de cel gezet en ik werd als eerste behandeld."

'Puur beton'

In die cel ('Vier meter bij vier meter") waren volgens Dekker geen ramen. "Nee joh, puur beton", lachte Dekker. "Zo'n ijzeren wc. Een deur met een luikje waar dingen doorheen aangegeven konden worden." De renners kregen ook een medische ondervraging, voordat ze in de cel gezet konden worden.

Angstig

Toen Ten Dam vervolgens moest wisselen met Dekker, werd hij boos op Dekker. Maar die maakte zich totaal niet druk. Ten Dam wel. "We mochten niet met elkaar praten, Thomas probeerde dat twee keer wel en toen werd die mevrouw echt pissig. Maar ik moet de komende maanden vaker naar Amerika. Kom ik er nog wel in?", vroeg Ten Dam zich af.

'Lekkerste maaltijd ooit'

Toen de twee beide geregistreerd en 'behandeld' waren, zaten ze samen in de cel. Toen begon het wachten. Pas tien uur na de arrestatie kwamen de twee weer vrij. "We hadden nog altijd honger na onze training en het mislukte bezoek aan dat Mexicaanse restaurant. Na een paar uur werden er twee borden met aardappelen en vlees naar binnen geschoven. Die hadden we binnen één minuut op. Dat was de lekkerste maaltijd ooit", kunnen Ten Dam en Dekker er nu al wel weer om lachen.

'Snurken'

Dekker voelde zich daarna best wel comfortabel, tot frustratie van Ten Dam. "Tien minuten na die maaltijd lag hij al keihard te snurken onder de twee dekentjes die we gekregen hadden. Toen werd ik weer een beetje boos op hem. Want hij slaapt zogenaamd altijd slecht." Maar het was te verklaren door Dekker: "Ik had nog een jetlag."