Lachlan Morton wint gravelwedstrijd Unbound, Thijs Zonneveld baalt: 'Au, au, au, au'

Lachlan Morton heeft de gravelrace Unbound Gravel gewonnen. De Australische wielrenner reed na 327 kilometer over halfverharde wegen met Chad Haga naar de eindstreep. Eerder hadden ze Thijs Zonneveld afgeschud.

Zonneveld had dikke pech: na 200 kilometer trok hij met Morton en Haga ten strijde, maar wat later dwong een lekke band hem om het duo te laten gaan. Morton drukte na ruim negen uur stof happen zijn wiel als eerste over de finishlijn. Het laatste plekje op het podium werd bezet door de Deen Tobias Kongstad. Greg van Avermaet was de beste Belg, op plek zeven, terwijl Nederlands kampioen gravel Lars Loohuis twintigste werd.

Unbound Gravel

Unbound Gravel profileert zichzelf als de meest mytische gravelwedstrijd ter wereld. De race trekt diverse prominente wielrenners aan. Wereldkampioen gravel Matej Mohoric, titelverdediger Keegan Swenson en oud-Ronde van Vlaanderen winnaar Niki Terpstra stapten op de fiets. Zelfs ex-profvoetballer Jelle Van Damme (onder meer Ajax) liet zich verleiden.

Lachlan Morton wins the men's elite Unbound Gravel 200 over Chad Haga. Tight sprint at the end after a cagey race. Congrats Lachy! More on the site soon. pic.twitter.com/BEQaNKX087 — Escape Collective (@EscapeCycling) June 1, 2024

Snelste editie

Morton is nu al een legendarische winnaar. Het was namelijk de snelste editie van de Unbound Gravel ooit: 35,4 kilometer per uur gemiddeld. De eerste editie was in 2006, toen nog onder de naam Dirty Kanza. Morton was tot 2022 actief als wegwielrenner, onder meer bij EF Education-Easypost.

In 2021 trok hij in de Tour de France aandacht met zijn besluit om de busritjes vanuit de finishplaats naar het hotel over te slaan. Ook toen kroop hij op de fiets. Daardoor legde hij ruim 5.500 kilometer extra af.

Thijs Zonneveld

Thijs Zonneveld, vroeger wielrenner en tegenwoordig wielerjournalist bij onder meer het Algemeen Dagblad, heeft inmiddels op X gereageerd op zijn pech. "Alles goed gedaan", tweet Zonneveld. "Mijn conditie, de tactische keuzes, de bandenstrategie. Heel erg trots op mezelf en op mijn ploeg @beatcyclingclub. Maar lek rijden als je met drie man op kop rijdt en dan aan de finish horen dat de andere twee vooruit zijn gebleven: au. Au. Au. Au. Au."

Alles goed gedaan. Mijn conditie, de tactische keuzes, de bandenstrategie. Heel erg trots op mezelf en op mijn ploeg @beatcyclingclub.



Maar lek rijden als je met drie man op kop rijdt en dan aan de finish horen dat de andere twee vooruit zijn gebleven: au.



Au. Au. Au. Au. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) June 1, 2024