Amateurrenner zorgt voor opmerkelijk moment in vrouwenkoers: 'Dit is idioot'

Van het gooien van een bidon tot het spugen op een renner, een wielerwedstrijd is zelden veilig voor de gekkigheden van fans. Tijdens Luik-Bastenaken-Luik was het opnieuw raak. Een amateurrenner pakte voor even de leiding in de race.

De koers in België zat vol met ongeregeldheden. In de race met de mannen reed er plotseling een personenauto de weg op. De kopgroep was met stomheid geslagen. Het zorgde gelukkig niet voor gevaarlijke situaties, maar chaotisch bleek de race zeker.

Topwielrenster krijgt kritiek vanwege bijzondere trui, die gekopieerd lijkt: 'Het is niet mijn keuze' Ze sprintte verrassend naar de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik, maar niet alleen haar sportieve prestatie leverde Kim Le Court aandacht op. De nationale kampioene van Mauritius droeg bij haar zege een opvallende trui die bij velen herinneringen opriep aan een beroemd en iconisch wielershirt. Het leverde haar, naast lof, ook flink wat kritiek op.

Wielerstreaker

Zo ook in de dameskoers. De vrouwen hadden geen last van auto's, maar wel van een bijzondere mede-fietser. Op het moment dat de Nederlandse Pauliena Rooijakkers weg probeert te rijden, krijgt ze opeens een onbekende amateurrenner in haar wiel van het verkeerde geslacht.

De man stond op een hoek van de weg klaar in een UAE-shirtje om zich voor even de ster van de wielerkoers te voelen. Hij draaide de weg op en besloot om in het wiel van Rooijakkers te hangen. De renster van Fenix-Deceuninck keek met verbazing achter zich.

🚴‍♀️🇧🇪 | Wat is dat nou? Vanuit het niets sluit ineens een toeschouwer aan in de kop van de vrouwenkoers! #LBL



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 27, 2025

Idioot beeld

Ook de commentatoren van Eurosport konden het niet respectloze moment niet geloven. "Dit is natuurlijk idioot beeld. Ja zo kan ik het ook. Hij stuurt gewoon het parcours op om met de kop van de vrouwenkoers mee te gaan."

De vrouwenkoers van Luik-Bastenaken-Luik werd verrassend gewonnen door Kimberley Pienaar uit Mauritius. Een viertal rensters reden af op de finishlijn. De Nederlandse Puck Pieterse en Demi Vollering maakten het podium compleet.

Verloofde Tadej Pogacar valt winnende ploeggenoot huilend in de armen na emotionele dagen Dat Kimberley Le Court zondag Luik-Bastenaken-Luik won bij de vrouwen, zagen weinig mensen aankomen. Haar ploeg AG Insurance - Soudal reed volle bak voor de renster uit Mauritius en dat betaalde zich uit. Na de finish hield de verloofde van Tadej Pogacar het niet droog.

Tadej Pogacar

In de mannenrace was Tadej Pogacar opnieuw onverslaanbaar. De Sloveense wereldkampioen soleerde naar zijn derde winst van het rondje Luik. Hij finishte een dikke minuut eerder dan nummer twee Giulio Ciccone.

De 'simpele' winst van Pogacar werd mede mogelijk gemaakt doordat zijn grootste concurrent, Remco Evenepoel, onzichtbaar was in de race. Mathieu van der Poel was afwezig en dus was Koen Bouwman de beste Nederlander. Hij finishte als 73ste.