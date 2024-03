Tadej Pogacar lacht om geslaagd grapje tijdens Ronde van Catalonië: 'Verstopten ons in de bosjes voor het peloton'

Tadej Pogacar stond de pers lachend te woord na afloop van de tweede etappe van de Ronde van Catalonië. Niet vanwege het grote verschil waarmee hij won, maar vanwege een grap die hij uithaalde met het peloton.

Ongeveer 160 kilometer voor de finish zette Pogacar plotseling een aanval in met ploeggenoot Domen Novak tot verbazing van het peloton. "Niemand begon met aanvallen", vertelt Pogacar aan Cycling Pro Net. "Israel-Premier Tech zei dat ze geen kopwerk wilden doen, dus daarom gingen we zelf maar. We kwamen vanuit de achtergrond, maar niemand kwam met ons mee."

Na de aanval sloten de renners van UAE Team Emirates ongemerkt weer aan bij het peloton. "We stopten voor een plasje", zei Pogacar lachend. "Daarna verstopten we ons in de bosjes. Het peloton wist niet waar we waren. Dat was best wel grappig."

Koude handen

Pogacar wist op de slotklim iedereen achter zich te laten. Op ruim 6 kilometer van de finish soleerde hij naar de ritwinst en de eerste plek in het algemeen klassement. Naar eigen zeggen klom hij zo snel de berg op in de hoop "snel in een warme perskamer te kunnen zijn". "Zelfs op volle snelheid werden mijn handen steeds kouder en kouder", aldus Pogacar.