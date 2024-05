Thymen Arensman komt dag na relletje met duidelijk signaal in Giro: 'Blij dat ik dit kon doen'

Thymen Arensman kreeg na de Giro-etappe van dinsdag de nodige kritiek op zijn optreden en liet een dag later direct zien zich dat aan te trekken. De nummer zes van het algemeen klassement deed in de zeventiende etappe van de Ronde van Italië wat hij volgens sommigen een dag eerder naliet.

Arensman is zelf met Antonio Tiberi verwikkeld in een strijd om de witte trui voor beste jongere, maar zijn voornaamste taak is Ineos-ploeggenoot Geraint Thomas aan een podiumplek helpen. De ervaren Brit staat momenteel derde en verloor dinsdag kostbare tijd op rivaal Dani Martínez. Arensman kwam die dag opmerkelijk genoeg ruim voor zijn kopman over de streep en dat kwam hem op de nodige kritiek te staan.

Thomas kreeg naar aanleiding van dat incident de vraag of het zijn idee was dat Arensman in zijn eigen tempo de laatste kilometers van de slotklim zou rijden. "Nee", was de winnaar van de Tour de France van 2019 duidelijk. Een dag later zagen we dan ook een heel ander beeld: Arensman die de groep met favorieten aanvoerde en zo zijn kopman uit de wind hield.

"Mooi dat ik G (bijnaam van Thomas, red.) vandaag kon helpen in de strijd om het podium", liet Arensman na de bergetappe via sociale media weten. "Ik heb mezelf leeggereden op kop, maar kon uiteindelijk toch redelijk in de buurt blijven. Op naar de laatste dagen!"

Tadej Pogacar

De winst ging woensdag naar Georg Steinhauser die als enige aanvaller niet werd achterhaald door Tadej Pogacar. De rozetruidrager was weer veel sterker dan al zijn rivalen in het algemeen klassement en bouwde zo zijn voorsprong weer uit. Thomas kwam in het groepje met Martinez over de streep, terwijl Arensman wat tijd toe moest geven op rivaal Tiberi.