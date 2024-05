Georg Steinhauser wint solo in Giro na zware bergetappe en houdt groep der favorieten achter zich

Georg Steinhauser heeft de zeventiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Een sterke kopgroep leek de zege te krijgen van het peloton, totdat dsm-firmenich PostNL besloot om het gat te dichten voor hun kopman. Echter volgde er geen aanval van Romain Bardet, waardoor Steinhauser zijn kans schoon zag. De Duitse renner van EF Education-EasyPost hield knap stand en boekte zo zijn eerste zege in een grote ronde.

Vanaf de start van etappe was het klimmen geblazen richting het dak van de Giro. Tijdens de beklimming van de Passo Sella (8,9 km à 7,4%) waren twee renners van VF Group - Bardiani CSF - Faizanè de eerste die voor de aanval kozen. Door meerdere reacties daarachter kwamen zij niet weg.

Profiel van de zeventiende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Cima Copi

Terwijl de twee koplopers weer waren ingerekend door het peloton volgden er meerdere tegenaanvallen onderweg naar de Passo Sella. Meerdere renners sloegen richting de Cima Copi een gat met het peloton. Op de top lagen 50 punten klaar en een mooi geldbedrag voor de eerste renner. Giulio Pellizzari (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) zette de sprint en leek zonder enige moeite als eerste op de top aan te komen. Echter kwam Nairo Quintana (Movistar Team) op hoge snelheid nog dichtbij, waardoor er een fotofinish aan te pas moest komen.

De 20-jarige Italiaan won op de beklimming van eerste categorie de sprint om de bergpunten en daardoor is de blauwe trui donderdag van hem. Pogacar staat nog altijd aan de leiding in het bergklassement, maar de Sloveen rijdt uiteraard in het roze. Om die reden mag Pellizzari in zijn debuut in een grote ronde in de bergtrui rondrijden.

Bijzondere situatie

Na de afdaling van de eerste klim van de dag ontstond er een sterke kopgroep van tien man. Vanuit het peloton kwamen echter weer tegenaanvallen van Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) en Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), die de slag hadden gemist. Maar het peloton liet ze niet gaan vanwege hun te hoge klassering. Onderweg naar de tweede beklimming van de dag kneep David Dekker in zijn remmen, en kwam zo zijn Giro tot een einde.

De voorsprong van de kopgroep liep ondertussen verder uit tot twee minuten. In het peloton namen de mannen van Bardet de controle over van UAE Team Emirates. Vanwege de inspanningen van dsm-firmenich PostNL kwam de kopgroep weer binnen handbereik. Op 61 kilometer van de finish werden de vluchters zelfs ingerekend door het peloton.

Peloton valt stil

De Nederlandse Gijs Leemrijze was één van de renners die uitstekend werk deed voor Bardet. Maar op het moment dat de 33-jarige Fransman probeerde weg te komen zat niemand minder dan Pogacar in zijn wiel. Bardet kwam niet weg en dus zag zag Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek) zijn kans schoon om te demarreren. De Eritreër werd vergezeld door Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). In het peloton werd er wat geïrriteerd gekeken naar de manier van koersen van dsm-firmenich PostNL.

Steinhauser gaat solo verder

Met nog twee kilometer tot de top van de eerste beklimming van de Passo Brocon kon Ghebreigzabhier zijn medevluchter niet meer bijbenen. De Duitser aan kop van de wedstrijd bouwde zijn voorsprong op het peloton uit tot drie minuten. Aan de voet van de slotklim zag het er goed uit voor Steinhause. Tijdens de laatste beklimming kwam de overwinning eigenlijk nooit meer in gevaar. De klimmer hield knap stand kwam solo over de streep.

Arensman in goede doen

Achter de uiteindelijke winnaar controleerde INEOS Grenadiers het peloton. De mannen van Thomas verhoogden het tempo, waardoor de groep der favorieten steeds kleiner werd. Thymen Arensman nam op vier kilometer van de streep de koppositie in de groep. De Nederlander toonde wederom over goede benen te beschikken, al moest hij zich vandaag dus wegcijferen voor zijn kopman.

Groep der favorieten

Het beulswerk van Arensman zorgde ervoor dat Ben O'Connor in de laatste kilometers in de problemen kwam. Niet veel later had Daniel Felipe Martínez door dat de nummer vier van het algemeen klassement was gelost. De Colombiaan zette de aanval in maar kon niet wegkomen bij zijn concurrenten. Arensman moet wel passen na de tempoversnelling.

Voor Pogacar het perfecte moment om zelf door te trekken. De andere mannen reageerden niet. Pogacar reed ogenschijnlijk eenvoudig naar de twee plaats achter Steinhauser op anderhalve minuut. Antonio Tiberi won het sprintje van de achtervolgende klassementsmannen en completeerde zo het podium. De Italiaan zag O'Connor tijd verliezen, waardoor hij goede zaken doet richting de vierde plaats.

Sprinters aan zet

De eerste twee etappes van de slotweek van deze Giro zitten erop. Voor de rappe mannen was het deze dagen behoorlijk afzien, met de zware bergritten en het slechte weer. Desondanks wacht donderdag wel een kans voor de sprinters om richting een etappeoverwinning te spurten. Met het vlakke profiel van de rit kan het vrijwel niet anders dat we een massasprint gaan zien in Padova. Toch sluiten wij niks uit aangezien er al veel sprinters zijn afgestapt.

Daguitslag etappe 17

Georg Steinhauser EF Education - EasyPost 4:28:52 Tadej Pogacar UAE Team Emirates +1:24 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +1:41 Geraint Thomas INEOS Grenadiers zt. Daniel Felipe Martínez BORA - hansgrohe zt. Einer Rubio Movistar Team zt. Romain Bardet Team dsm-firmenich PostNL zt. Thymen Arensman INEOS Grenadiers +1:55 Jan Hirt Soudal Quick-Step zt. Rafał Majka UAE Team Emirates zt.

Algemeen klassement na etappe 17

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 63:31:18 Daniel Felipe Martinez BORA-hansgrohe +7:42 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +8:04 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +9:47 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +10:29 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +11:10 Romain Bardet Team dsm-firmenich PostNL +12:42 Einer Rubio (+1) Movistar Team +13:33 Filippo Zana (-1) Team Jayco AlUla +13:52 Jan Hirt Soudal Quick-Step +14:44