Fabio Jakobsen stapt weer op de fiets na harde val in Giro d'Italia

Fabio Jakobsen kwam een maand geleden hard ten val in de Giro d'Italia. De Nederlandse sprinter moest opgeven, maar kan nu zijn rentree weer vieren. De wielrenner komt de komende dagen in België in actie om zich optimaal voor te bereiden op de Tour de France.

De afgelopen periode herstelde Jakobsen van zijn valpartij in de Ronde van Italië. Dat deed hij onder meer in Spanje. De komende tijd doet hij mee aan de Baloise Belgium Tour, die woensdag 12 juni begint en zondag 16 juni eindigt. Jakobsen wil daar graag zijn tweede ritzege van het seizoen boeken. Tot nog toe won hij dit jaar alleen een rit in de Ronde van Turkije.

Harde valpartij

De 27-jarige sprinter van team dsm-firmenich PostNL werd in de elfde etappe van de Giro d'Italia, bijna een maand geleden, onderuit geschept door een andere renner, waardoor hij hard in contact kwam met het asfalt. De ochtend na de crash werd duidelijk dat hij niet in staat was om de ronde voort te zetten.

Schuin voor hem reed Madis Mikhels die in het gedrang kwam en onderuit schoof. In zijn val nam hij Jakobsen mee die geen kant meer op kon, en zo op hoge snelheid op het asfalt knalde. Na de finish wezen de röntgenfoto's uit dat hij geen breuken had opgelopen. Het was het abrupte einde van een tegenvallende Giro, waar Jakobsen geen moment indruk kon maken.

Voorbereiding op Tour de France

De vijfdaagse rittenkoers in België rijdt Jakobsen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de Tour de France. Daar hoopt Jakobsen op een betere grote ronde. Vorig jaar moest hij opgeven in de Ronde van Frankrijk, waar hij in 2022 de tweede etappe wist te winnen.