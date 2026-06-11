Het WK voetbal gaat nu écht beginnen. Mexico en Zuid-Afrika trappen om 21.00 uur af voor het allereerste duel van het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Aan de wedstrijd gaat uiteraard ook een spetterende openingsceremonie vooraf. Volg hier alles in aanloop naar Mexico - Zuid-Afrika.

Net als in 2010 mogen Mexico en Zuid-Afrika het WK beginnen. Zestien jaar geleden waren de Afrikanen het gastland, nu heeft Mexico die eer samen met de Verenigde Staten en Canada. In het iconische Estadio Azteca, bekend van de WK's in 1970 en 1986, barstte het spektakel al anderhalf uur vóór de aftrap los.

Zo brachten de wereldberoemde artiesten Shakira en Burna Boy het officiële WK-nummer Dai Dai ten gehore en traden er ook nog een hoop andere muzikanten op. Zij zorgden ervoor dat de fans wereldwijd opgewarmd zijn voor de openingswedstrijd van het toernooi.

Mexicaanse fans gaan helemaal los

De ruim 80.000 fans in het iconische Estadio Azteca kregen direct waar voor hun geld. Na een traditioneel Azteeks openingsritueel barstte het spektakel los met een optreden van de Mexicaanse band Maná. Hun hit ‘Oye Mi Amor’ galmde door het stadion, terwijl tienduizenden supporters luidkeels meezongen. Toen de wereldberoemde Shakira en Burna Boy aan het einde van het eerste deel bij de spectaculaire openingsceremonie verschenen, werden zij ontvangen onder luid gejuich.

Oud-topvoetballer Kenneth Perez heeft minder genoten van het hele spektakel, vertelde hij bij NOS. "Het was leuk, maar dan hebben we het weer gehad", zegt de ex-international van Denemarken. "Shakira was prima, maar ik heb liever voetbal", lacht Perez, die de wereldster vóór het WK 2010 zelfs interviewde. "Iemand moest het doen... Wat ik heb gevraagd? Geen idee."

Zuid-Korea en Tsjechië zijn de twee andere landen in Groep A. Zij komen in de nacht van donderdag op vrijdag (04.00 uur Nederlandse tijd) pas in actie.

Overigens zijn er vrijdag (in Canada) en zaterdag (in de Verenigde Staten) ook nog festiviteiten vlak voor de wedstrijden van die twee gastlanden.

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