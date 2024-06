Lieke Klaver dolgelukkig met succes op EK atletiek: 'Ik had dit echt even nodig'

Lieke Klaver heeft eindelijk een individuele medaille gewonnen. Op de EK atletiek in Rome pakte ze de bronzen medaille op de 400 meter. "Ik had dit echt even nodig."

Ze klokte een tijd van 50,08 seconden. "Het was tijd om ook iets tastbaars te hebben, en dan niet alleen met de 4x400 meter", vertelde ze voor de camera van de NOS. Echt genieten lukte haar nog niet meteen. "Ik weet zeker dat de staff zo gaat zeggen van: 'Liek, sit down en ga gewoon even genieten'".

Ze zag hoe ze niet mee kon met Natalia Kaczmarek en Rhasidat Adeleke. De Poolse Kaczmarek won met een supertijd van 48,98, terwijl haar Adeleke uit Ierland met 49,07 naar de tweede tijd snelde. "Ja, man en dan gaan die meiden zo hard. Had ik er maar iets dichterbij gezeten", vertelt ze met een glimlach op haar gezicht. "Ik loop al heel lang mee met de top van de wereld, dus had dit echt even nodig."

Liemarvin Bonevacia belt met zoontje

Voordat Klaver naar haar bronze plak sprintte, was deze voor Liemarvin Bonevacia al binnen. De 35-jarige sprinter pakte ook op de 400 meter de bronzen medaille, iets wat hem voor het laatst in 2016 lukte. Hij is trots op brons.

Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia pakten brons op de 400 meter © Getty Images

"Voor de finale belde ik met mijn zoontje. Ik zei: 'Papa belooft je, ik kom met een medaille thuis'", vertelt Bonevacia bij de NOS. "Ik heb dit voor mij zoontje gedaan."

De altijd vrolijke Bonevacia deelt zijn vreugde ook met anderen. "Ik heb een gebedje gedaan, om een inspiratie te zijn voor alle kinderen. Ik love jullie, in Nederland, Curaçao en de hele wereld."