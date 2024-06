Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia vieren feestje met bronzen medaille op 400 meter

Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia hebben allebei de bronzen medaille gepakt op de 400 meter. De Nederlandse sprinters snelden naar elkaar toe en vierden samen een feestje.

Klaver kon niet in de buurt komen van de Poolse favoriet Natalia Kaczmarek, die in een tijd van 48,98 seconden de Europese titel pakte. De zilveren plak ging naar Rhasidat Adeleke uit Ierland. Het is de eerste medaille op de 400 meter op een EK atletiek voor Klaver. In maart pakte Klaver wel al een zilveren medaille op diezelfde afstand op de EK indoor.

Liemarvin Bonevacia

De 35-jarige Liemarvin Bonevacia sprintte naar een tijd van 44.88 seconden. Bonevacia leek na een matig middenstuk buiten de medailles te vallen, maar toch pushte hij op ervaring door. Zijn directe tegenstanders zakten in en dus pakte Bonevacia zijn kans. In 2016 pakte hij voor het laatst een EK-medaille op de 400 meter. Ook toen was die van een bronzen kleur.

Liemarvin Bonevacia verovert brons in de finale van de 400 meter bij de EK atletiek © Getty Images

Winst naar België

De Belg Alexander Doom werd Europees kampioen bij de mannen in een kampioenschapsrecord. Hij bleek sterker dan de nummer twee Charles Dobson uit Groot-Brittanië.