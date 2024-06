Femke Bol heeft plan voor finale op EK: 'Misschien ga ik dan dood aan het einde'

Femke Bol was uiterst tevreden na de halve finale van de 400 meter horden op de EK atletiek. Zonder al te veel inspanning sprintte zij naar de eerste plek, wat haar logischerwijs een plekje voor de finale opleverde.

Die finale staat dinsdagavond op het programma in Rome. Bol wil keihard gaan in de finale. Na de race zei ze: "Ik hoop dat ik in de finale mijn beste tijd van het seizoen kan lopen. De omstandigheden zijn hier goed, daar wil ik gebruik van maken. En zoveel races op de 400 meter horden loop ik niet tot de Spelen, waarschijnlijk nog maar twee."

Zij heeft een speciaal plannetje bedacht voor de finale. "Mijn plan is om morgen een stukje harder te starten dan ik normaal doe. Misschien ga ik dan dood aan het einde, maar dan heb ik dat ook een keer gedaan. Alleen zeg ik dat wel vaker en lukt het niet altijd."

Femke Bol en Cathelijn Peeters plaatsen zich voor finale 400 meter horden op EK Femke Bol heeft zich met overmacht geplaatst voor de finale van de 400 meter horden op de EK atletiek. Dat deed ze op maandag in een 'rustige' tijd van 54.17 seconden, waarmee zij alsnog eerste werd.

Concurrentie uit de Verenigde Staten

Bol is in Europa veruit de beste op de 400 meter horden. Op de Olympische Spelen lijkt Sydney McLaughlin-Levrone haar grootste uitdager. De Amerikaanse liep dit jaar al een stukje sneller dan Bol: 52,70 seconden om 53,07.

Coach Femke Bol haalt uit naar rivale Sydney McLaughlin: 'De besten moeten tegen elkaar lopen' Laurent Meuwly, de coach van Femke Bol, verwacht een felle strijd op de 400 meter horden op de Olympische Spelen in Parijs. De Amerikaanse concurrente van Bol, Sydney McLaughlin-Levrone, zal haar titel gaan verdedigen. "Dat is goed voor de sport", zegt Meuwly. Maar hij heeft ook een kritiekpunt.

4x400 meter gemengde estafette

In Rome doet Bol enkel mee aan de 400 meter horden bij de individuele afstanden. Afgelopen vrijdag was zij al wel onderdeel van het Nederlandse team dat brons pakte op de 4x400 meter gemengde estafette. Zij vormde een ploeg met Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en Isaya Klein Entink.

Na afloop was de ploeg niet zo tevreden. Bol zei daarover: "We zijn derde dus... We wilden goud. Nu hebben we brons. Ik denk dat we supersterk zijn, maar het is een estafette, er kan zoveel gebeuren. We mogen er trots op zijn, al denk ik dat we nu een beetje teleurgesteld zijn."