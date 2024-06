Femke Bol oppermachtig naar EK-goud op de 400 meter horden, Cathelijn Peeters stunt met brons

Femke Bol heeft dinsdagavond met overmacht het goud gewonnen op haar specialiteit: de 400 meter horden. In de finale van de EK atletiek liep ze haar beste tijd van het jaar: 52.49, ook meteen een EK-record. Cathelijn Peeters werd achter haar derde.

Bol was vanaf het startschot de allerbeste. Ze bleef iedereen ruim voor. Achter Bol was het vooral strijden om de resterende medailles. Die gingen naar de Franse Louise Maraval. Het brons was voor de andere Nederlandse in de finale, Cathelijn Peeters. Zij rende naar 54.37. Een stunt van jewelste.

Plannetje

Bol kondigde van tevoren al aan een plannetje te hebben voor de finale in Rome. "Mijn plan is om een stukje harder te starten dan ik normaal doe. Misschien ga ik dan dood aan het einde, maar dan heb ik dat ook een keer gedaan. Alleen zeg ik dat wel vaker en lukt het niet altijd."

Snelste seizoenstijd

Onderdeel van dat plan was om haar snelste seizoenstijd te lopen op het EK in Rome. Die stond op 53.07, gelopen tijdens de Diamond League in Stockholm begin juni. Het is haar in Rome dus gelukt om er een halve seconde af te lopen. "De omstandigheden zijn hier goed, daar wil ik gebruik van maken. En zoveel races op de 400 meter horden loop ik niet tot de Spelen, waarschijnlijk nog maar twee."

Oppermachtig in halve finale

Bol was maandag in haar halve finale al ijzersterk. Ze liep al haar concurrenten eraf in de tweede (van drie) halve finale en boekte zo haar plekje in de finale. Peeters kwam in haar halve finale een tiende van een seconde tekort om de race te winnen, maar plaatste zich als tweede wel direct voor de finale.

Estafette

Bij de gemengd estafette pakte Bol op de EK atletiek al brons. Zij liep samen met Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en Isaya Klein Ikkink achter Ierland en Italië naar de derde plek. Bij de estafette voor de vrouwen kwam Bol op de 4x400 meter nog niet in actie. Nederland plaatste zich zonder haar en Klaver wel voor de finale, die woensdagavond is.