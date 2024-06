Femke Bol en Cathelijn Peeters plaatsen zich voor finale 400 meter horden op EK

Femke Bol heeft zich met overmacht geplaatst voor de finale van de 400 meter horden op de EK atletiek. Dat deed ze op maandag in een 'rustige' tijd van 54.17 seconden, waarmee zij alsnog eerste werd.

De taak van Bol was om zich in haar heat bij de snelste twee te voegen. Vooraf was zij al de grote favoriet in haar heat, omdat zij dit seizoen minimaal een seconde sneller was dan de andere atleten. De nummer twee, Nikoleta Jichova, rende een tijd van 54.59 seconden bij de EK. Daarmee kwalificeerde zij zich ook voor de finale.

Cathelijn Peeters

In de derde en laatste heat kwam Cathelijn Peeters in actie. De Nederlandse pakte na een flinke eindsprint de tweede plek in haar halve finale, waarmee zij ook een finaleplek afdwong. Een prachtige comeback, nadat zij halverwege de race rond de vijfde plek lag. Peeters noteerde een tijd van 54.66 seconden.

Finale 400 meter horden

De 400 meter horden is het enige individuele onderdeel waar Bol aan meedoet. Dinsdagavond staat de finale in Rome op het programma.

4x400 meter gemengde estafette

Bol pakte eerder met Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en Isaya Klein Ikkink brons bij de 4x400 meter gemengde estafette. Bol zei daarover: "We zijn derde dus... We wilden goud. Nu hebben we brons. Ik denk dat we supersterk zijn, maar het is een estafette, er kan zoveel gebeuren. We mogen er trots op zijn, al denk ik dat we nu een beetje teleurgesteld zijn."