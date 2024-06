'De tranen komen straks wel': Femke Bol en Cathelijn Peeters glunderen na goud en brons op 400 meter horden

Femke Bol en Cathelijn Peeters bezorgden Nederland dinsdagavond goud en brons op de 400 meter horden. De twee Nederlandse atleten glunderden en hadden een lach van oor tot oor na hun prestatie op de EK atletiek.

Bol begon bij de NOS meteen over de prestatie van haar landgenote. "Dat Cathelijn nog derde wordt, is echt ongekend. Dat maakt mijn overwinning wel extra bijzonder. Nederland moet hier niet aan gaan wennen hoor, dit is niet normaal", was ze complimenteus over Peeters haar prestatie.

Femke Bol oppermachtig naar EK-goud op de 400 meter horden, Cathelijn Peeters stunt met brons Femke Bol heeft dinsdagavond met overmacht het goud gewonnen op haar specialiteit: de 400 meter horden. In de finale van de EK atletiek liep ze haar beste tijd van het jaar: 52.49, ook meteen een EK-record. Cathelijn Peeters werd achter haar derde.

'Niet normaal wat wij doen'

"Dit is niet normaal wat wij doen hoor. Wij moeten er ook van genieten, want ik wil niet dat dit voor mij gaat wennen. De beste zijn op een EK blijft heel groot." Bol was eerlijk dat ze op de EK atletiek nog niet in topvorm was. "Ik ben wel in vorm, maar nog niet in supervorm. Dat was moeilijk. Ik was benieuwd wat deze finale mij zou brengen en dat is dus best goed", lachte Bol.

'De tranen komen straks wel'

Peeters knokte in de finale tot de laatste meters en had zelfs nog zilver kunnen pakken. Maar dat ze überhaupt in de finale stond, was al een droom an sich. "Ik had nooit verwacht dat ik ooit een individuele medaille zou pakken. Dit is heel veel waard voor mij", sprak ze glunderend bij de NOS. "Ik kan het nog niet echt beseffen, ik denk dat de tranen straks wel komen", sprak ze in de Romeinse avond.

EK atletiek | Femke Bol en co kunnen geen prijzengeld per onderdeel winnen, wel op deze manier Bij de EK atletiek in Rome (7 tot en met 12 juni 2024) wordt voor de eerste keer prijzengeld uitgekeerd aan de kampioenen. Maar er wordt niet per onderdeel met beloningen gestrooid. De bond World Athletics heeft een complex systeem met categorieën bedacht.

'Interesseert me geen reet'

Dat het brons werd, in plaats van zilver, boeit Peeters letterlijk niets. "De laatste horde ging niet zo goed, anders was het inderdaad misschien wel zilver geweest. Maar ik heb mijn medaille, dus het kan me verder geen reet interesseren. Ik was heel zenuwachtig voor de finale, maar had er ook heel veel zin in. Dit was mijn kans op een medaille en die heb ik gepakt."

Alcohol

Bol en Peeters sluiten de EK atletiek woensdagavond af met nog één onderdeel: de 4x400 estafette. "Daarom gaan we nog maar niet feesten met alcohol", lachte Bol eerlijk. "Maar we gaan waarschijnlijk ook niet vroeg naar bed. We vieren een feestje met elkaar en de ploeg. Dan gaan we woensdag nog een keer knallen samen, met z'n allen."