Franse topatleet verdacht van seksueel intimideren collega

De Franse atleet Jimmy Gressier wordt verdacht van seksuele intimidatie. Justitie in Parijs is een onderzoek begonnen naar de 26-jarige Fransman. Gressier heeft het Europees record op de vijf kilometer op de weg in handen.

Atlete Claire Palou diende in oktober al een klacht in bij Insep, het Franse nationale sportcentrum. Het was lange tijd onduidelijk over wie dat ging. De Franse krant L'Équipe wist te onthullen dat het om Gressier gaat. De Fransman zou zich tegen haar ongepast hebben gedragen en seksueel intimiderende opmerkingen hebben gemaakt. Volgens de krant hebben de atleten eerder een relatie met elkaar gehad.

De Franse atletiekbond sprak Gressier vanwege een gebrek aan formeel bewijs vrij, maar justitie is toch een onderzoek begonnen naar de atleet. Aanleiding daarvoor is het rapport van het nationale sportcentrum naar misstanden binnen de Franse sportwereld.

Olympische Spelen

Het onderzoek kan weleens problemen opleveren voor Gressier. De Fransman hoopte komende zomer iets moois neer te gaan zetten tijdens de Olympische Spelen in eigen land. Gressier werd bij de vorige Spelen dertiende op de vijf kilometer en eindigde vorig jaar op het WK als negende.