Nederlandse estafettemannen pakken met nationaal record brons bij WK indoor

De Nederlandse estafettemannen hebben brons gepakt op de 4x400 meter bij het WK indoor. Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela, Terrence Agard en Tony van Diepen liepen een Nederlands record van 3.04,25 en werden daarmee derde. België pakte de wereldtitel na een spannend gevecht met de Verenigde Staten.

Bonevacia mocht de race namens Nederland beginnen en lag lange tijd tweede achter de Verenigde Staten, maar werd net voordat hij stokje aan Angela gaf ingehaald door België. De twee landen voor Nederland liepen steeds verder weg, terwijl de rest van het veld het niet bij kon benen.

Nederlands record

Agard en Van Diepen konden niet meer in de buurt komen van België en de Verenigde Staten. De rest was echter ook niet in staat om Nederland te bedreigen. Uiteindelijk was de tijd van 3.04,25 ook nog eens een Nederlands record.

De wereldtitel ging naar België, die op de laatste meters toesloegen. De Amerikanen liepen de hele race op de eerste plaats, maar werden in de laatste meters nog net voorbijgelopen door de Belgen.