Plannen voor WK-waardig stadion in Alkmaar: 'Dit bouw je voor heel Nederland'

Alkmaar is bezig met een plan om een waar sportpaleis in de stad te bouwen. Het moet een arena worden die inspringt op de vraag naar locaties die tussen pakweg Rotterdag Ahoy (15.000 bezoekers) en Topsportcentrum Almere (2000-4000 bezoekers) in liggen en die daarmee NK's, EK's en zelfs WK's moeten kunnen organiseren.

Het huidige sportpaleis dat in Alkmaar staat moet toch op de schop. Daarom zijn er nu plannen om die indoorlocatie up te graden naar een capaciteit tot 8.000 bezoekers. Het hoopt daarmee bijvoorbeeld interessant te zijn voor atletiekwedstrijden op internationaal niveau en bijvoorbeeld volleybal, basketbal of padel.

"In Apeldoorn is wel een indoor sportcentrum mét wielerbaan, maar als daar atletiekwedstrijden plaatsvinden, moeten er bijvoorbeeld renbanen worden gecreëerd op de wielerbaan. Dat is niet handig en kan maar een beperkt aantal keer", legt Marcel van Zon uit. Hij is voorzitter van atletiekvereniging Hylas in Alkmaar, maar denkt dus breder dan de Noord-Hollandse stad.

'Dit bouw je voor heel Nederland'

Met het nieuwe sportcomplex hoopt Van Zon grote evenementen naar Nederland te kunnen halen. Bijvoorbeeld een WK indoor atletiek of internationale volleybalwedstrijden van de Nederlandse ploeg. "Dit is dé kans om topsport naar Alkmaar te halen, maar dit bouw je niet alleen voor Alkmaar. Dit bouw je voor heel Nederland.”

'Nu doorpakken'

"Het is een unieke kans om Alkmaar en de regio op de kaart te zetten. Het sportpaleis heeft al de juiste bestemming en daarom kan er relatief snel gebouwd worden. Hoe lang het moet gaan duren? Het kost sowieso veel tijd, maar als je nu doorpakt kan zo’n sportcomplex er in vijf, zes jaar staan. In Apeldoorn deden ze ongeveer acht jaar over de bouw, maar omdat het sportpaleis al over de juiste bestemming beschikt, kan het sneller gaan.” Van Zon wijst ook naar een groot Van der Valk-hotel, dat vlakbij wordt gebouwd en dan een uitstekende uitvalsbasis kan zijn voor (inter)nationale teams om te verblijven.