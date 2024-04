Hoe Real Madrid het spelen 'zonder identiteit' eigen heeft gemaakt

Real Madrid staat wederom in de halve finale van de Champions League. Het Koninklijke, witte tenue is haast niet weg te denken uit het toernooi. De recordhouder versloeg eerder de titelhouder: Manchester City. De kracht van de Madrilenen zit hem in het aanpassen, daar heeft trainer Carlo Ancelotti een groot aandeel in.

Real Madrid begint dinsdagavond aan de elfde halve finale in vijftien jaar. Bayern München is de tegenstander en daarin treft de ploeg van Carlo Ancelotti een stugge tegenstander. Een benaming die eerder juist Real Madrid toebedeeld was, een interessant duel dus. Ancelotti loodste zijn Real langs het Manchester City van Pep Guardiola na penalties en liet eigenlijk twee gezichten zien in het heen-en terugduel.

'Geen identiteit'

Ancelotti zei maandag op de persconferentie dat zowel Real als Bayern geen duidelijke identiteit heeft. "We kunnen op meerdere manieren spelen." Dat liet Real tegen City duidelijk zien. Waar het thuis met 3-3-gelijkspeelde met behoorlijk veel kansen, werd er in Manchester alleen maar verdedigd. Zelfs op het moment dat City weer op gelijke hoogte kwam, bleef het strijdplan van Real om tegen te houden en te wachten op penalties.

Het is een tactiek die vaker werkt voor De Koninklijke. Aanpassen aan de tegenstander. Waar Pep Guardiola zich aanpast door op een andere manier op te bouwen, kan Real het hele strijdplan over een andere boeg gooien. Dit is niet alleen onder Ancelotti het geval geweest: ook in de tijd dat Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos en dat soort namen bij Real speelden deden zij dit al. Soms konden ze geweldige wedstrijden spelen, maar ze konden dergelijke wedstrijden net zo goed enorm lelijk maken met veel fysiek spel.

Carlo Ancelotti

Dat Real onder Ancelotti altijd ver komt in de Champions League is ook niet zomaar. Real is de recordhouder met de meeste titels in het miljardenbal. Ancelotti heeft als trainer de meeste titels op zak: vier stuks. Dat Ancelotti zijn eigen ploeg 'geen identiteit' toebedeelde is geen toeval. Ook hij als trainer is moeilijk in één categorie te plaatsen. Overal waar hij komt pakt hij het weer anders aan. Waar hij bij Milan van Andrea Pirlo een controlerende middenvelder maakte in plaats van een echte 10, zo kijkt hij nu bij Real ook weer naar wat nodig is.

© AP

Hij wil een ploeg niet 'eigen' maken, hij wil hen in hun kracht zetten. Dat vat hijzelf het beste samen daags voor het duel: "Het spelletje moet van de spelers zijn. Een trainer moet zich focussen op de groep overtuigen van het belang van teamwork." Ancelotti is daarom meer een peoplemanager te noemen. En dus niet bang om niet vast te houden aan één spelplan.

Hard werken

Ancelotti is altijd beheerst, gecontroleerd en rustig als je hem langs de lijn ziet. Maar dat moet haast wel anders zijn in de kleedkamer als je ziet met wat voor discipline er gespeeld wordt bij Real. Tegen City werd er weliswaar ontzettend veel verdedigd, dit gebeurde wel met net zoveel energie als dat City in het aanvallen stak.

Het is daarom geen verrassing dat Ancelotti wederom in een halve finale staat, al is het nog een verrassing wat hij tegen Thomas Tüchel - ook een aanpasser - uit de hoge hoed gaat toveren. "Ik heb geen tactische variant gepland", zei hij op de persconferentie, maar dat valt nog maar te bezien.