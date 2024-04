Irene Schouten: schaatskoningin met schildklierprobleem verraste de wereld met plotseling afscheid

Irene Schouten was jarenlang dé specialist op de lange afstanden in het langebaanschaatsen. Ze pakte in 2022 drie gouden medailles op de Olympische Spelen, maar kende in haar carrière ook de nodige tegenslag en stopte op 19 februari 2024 plotseling met schaatsen. Dit is Irene Schouten, de nuchtere 31-jarige oud-schaatster uit het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost.

De schaatswereld maakte voor het eerst kennis met Schouten toen ze zich plaatste voor de 3000 meter op de NK afstanden 2010. Ze werd daar achttiende op ruim dertien seconden van winnares Ireen Wüst. Dat ze veel in haar mars had, bleek een jaar later toen ze op de vierde plaats eindigde en daarmee voor het eerst naar een aantal World Cups mocht.

Irene Schouten (helemaal links) in 2011 met haar ploeggenoten. © ANP

Schildklier

Niets leek Schouten in de weg te staan, maar in het seizoen daarna was ze lange tijd niet fit. Het probleem: een traagwerkende schildklier. Ze gebruikt daar medicijnen voor en kan er daardoor gewoon goed mee schaatsen. In 2018 werden een aantal collegaschaatsers ervan verdacht ook deze medicijnen te gebruiken, zonder dat ze zo'n aandoening hebben. Niet alleen is dat niet de bedoeling, het kan ook gevaarlijk zijn.

Schouten vertelde tegen De Telegraaf toen dat ze die risico's goed kent: "Ik moet regelmatig op controle komen in het ziekenhuis. Als je bijvoorbeeld te veel gebruikt, gaat je schildklier zo hard werken dat je een heel hoge hartslag kan krijgen." Schouten begreep er dan ook niets van dat anderen dit middel vrijwillig nemen: "Ik vind het bizar, maar het ergste vind ik nog dat er dus artsen zijn die dit voorschrijven aan mensen die het niet nodig hebben. Die personen moeten écht worden aangepakt."

Massastart lanceert carrière

Ondanks de problemen met haar schildklier won ze regelmatig marathonwedstrijden. Tot op de dag van vandaag doet ze daar nog aan mee en ze is al acht jaar onafgebroken Nederlands kampioen op de marathon. Het was dus ideaal voor haar dat tijdens het begin van haar carrière de massastart een vast onderdeel werd van het schaatsprogramma.

Vanaf het eerste moment is ze op dat onderdeel ijzersterk. Schouten won alle elf de NK's waaraan ze meedeed en werd ook al drie keer wereldkampioen. Na haar bronzen medaille op de Olympische Winterspelen van 2018 ging de blik ook steeds meer naar de 3000 meter en 5000 meter. Die bleken haar ook erg goed te liggen. Op de WK afstanden van 2021 pakte ze op de 5000 meter goud, maar dat was slechts de opmaat voor een geweldig 2022.

Koningin van de Spelen

In 2018 pakte Schouten op de Olympische Spelen een bronzen medaille op de massastart, maar vier jaar later groeide ze uit tot de 'Koningin van de Spelen'. De schaatster was onnavolgbaar op de lange afstanden en greep drie gouden medailles: op de 3000 meter, 5000 meter en de massastart was ze de beste. Schouten pakte met de Nederlandse ploeg op de ploegenachtervolging ook nog brons.

Irene Schouten met al haar medailles van de Spelen in 2022. © Getty Images

Sportvrouw van het jaar

Haar prestaties op de Spelen waren natuurlijk al fantastisch, maar een maand later pakte ze ook voor het eerst in haar carrière goud op het WK allround. Dat zorgde ervoor dat niemand in Nederland meer om haar heen kon. Schouten werd aan het einde van 2022 dan ook uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar.

Irene Schouten werd in 2022 uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. © Pro Shots

Huwelijksbootje

2022 was niet alleen op sportief vlak een fantastisch jaar voor Schouten, maar ook persoonlijk vlak. Ze stapte op 18 juni 2022 in het huwelijksbootje met Dirkjan Mak. De twee zijn inmiddels al ongeveer zeven jaar samen.

Dat je als partner van een topsporter soms in de schaduw staat, bleek wel uit een moment na de gouden race van Schouten op de 3000 meter tijdens de Winterspelen van 2022. Mak probeerde haar te bellen, maar moest even wachten. "Hé mop, ik heb even een interview met de NOS", zei Schouten tegen hem terwijl ze live op tv was.

Openhartig

Schouten is over het algemeen een nuchtere Noord-Hollandse die niet om de hete brij heendraait. Ook durft ze openhartig te zijn tegen de media als het even wat minder gaat. Zo rolden begin 2023 de tranen over haar wangen in een interview met de NOS: "Ik heb een intens jaar gehad. Daar heb ik de laatste maanden wat moeite mee. Ik had het eerder door, toen heb ik gas terug genomen."

Ook in 2024 ging het niet altijd even makkelijk. Een maand voor het WK werd ze op de EK afstanden op zowel de 3000 meter als de 5000 meter verslagen door ploeggenoot Marijke Groenewoud. Ze gaf aan 'vol twijfels' te zitten. Toch slaagde ze erin zich te herpakken voor het WK en daar in Calgary veroverde ze liefst drie wereldtitels (3000 meter, ploegenachtervolging en mass start) en één keer zilver (5000 meter).

Schouten stopt met schaatsen

Op 19 februari 2024 kwam als een donderslag bij heldere hemel het bericht dat Irene Schouten had besloten per direct te stoppen met schaatsen. Na een grandioze carrière met vijf olympische medailles (drie keer goud), dertien wereldtitels en acht EK-medailles sluit ze haar succesvolle jaren op het ijs af.

"Ik heb bereikt wat ik wilde”, zei Schouten. "Alleen het winnen van de Elfstedentocht ontbreekt nog op mijn lijst." Later liet ze weten dat ze ook komend seizoen waarschijnlijk wel wat marathons blijft rijden.

Klussende Irene Schouten

De vakantie die aanbrak na haar laatste seizoen als langebaanschaatsster gebruikte Schouten om flink te klussen. Er zit flink schot in en het huis knapt zienderogen op. Dat Schouten klusjes moet doen waar ze niet altijd zin in heeft, neemt ze op de koop toe.

