Robin van Persie brengt met speciale reden bezoek aan Erik ten Hag en Manchester United

Erik ten Hag, de trainer van Manchester United, heeft maandag vier uur lang aan tafel gezeten met Robin van Persie in een Italiaans restaurant in Manchester. De 40-jarige Van Persie is met een speciale reden op bezoek bij de club van Ten Hag.

De Engelse tabloids én paparazzi doken meteen op het nieuws en fotografeerden het duo toen ze het tentje weer uit kwamen lopen. Natuurlijk wisten de media te melden dat het ging om een restaurant in de wijk Cheshire en dat Van Persie, Ten Hag en Ten Hags manager Kees Vos daar vier uur hadden gezeten.

Van Persie deed dat namelijk voor een trainerscursus. De oud-spits van Manchester United was zondag al aanwezig bij de wedstrijd van de club tegen West Ham United (3-1 zege). Volgens The Athletic is hij tot en met donderdag in Engeland voor de korte cursus. Een korte stage (in het buitenland) is nodig om de UEFA PRO Licentie te behalen.

Trainer Robin van Persie

Momenteel is Van Persie de trainer van Feyenoord onder 18 én het team van Feyenoord in de Youth League. Shaqueel van Persie, de 17-jarige zoon van Van Persie, speelt in beide elftallen. De Feyenoord onder 19 eindigde bovenaan in de groepsfase van de Youth League met dertien punten. Tegenstanders waren daar - net als in de Champions League bij Feyenoord 1 - Atlético Madrid, Lazio en Celtic.