Gerwyn Price koos darts boven 'eerste liefde' rugby: 'Viel meer geld mee te verdienen'

Gerwyn Price is inmiddels één van de meest bekende namen in de dartswereld, maar hiervoor maakte hij furore in een andere sport. De darter uit Wales was eerst actief in de rugbysport. Dit blijft nog altijd zijn grote liefde, maar de keuze voor darts was ook snel gemaakt.

In gesprek met RedDragon darts geeft Price uitleg over zijn keuze voor de dartssport. "Ik werd er niet jonger op en moest destijds een keuze maken tussen rugby en darts, het was onmogelijk om beiden te blijven combineren. Rugby zal altijd mijn eerste liefde blijven, maar ik bleek beter te zijn in darts en kon daar goed geld mee verdienen. Ook door mijn leeftijd was de keuze snel gemaakt."

Walk-on song

Price mag na een teleurstellend WK toch weer aantreden in de Premier League en hij doet het dit jaar iets anders. De Welshmen draagt een ander shirt en twijfelt zelfs over zijn opkomstnummer. Doorgans komt The Iceman altijd op met 'Ice Ice Baby' van Vanilla Ice. Vorige week kwam hij voor zijn thuispubliek op met 'Don't Stop Believing' van Journey. Price twijfelt nog altijd welk nummer het dit jaar wordt. "Het was aardig, maar toch vlakker dan wat ik dacht. Als ik iets beters vind, dan ga ik daar voor."