'Het is een nachtmerrie': zieke Phil Taylor leeft 24 uur per dag met pijn

Phil Taylor heeft artritis en lijdt daardoor constant pijn. De Engelse dartlegende wil dit jaar goed afsluiten als seniorendarter, maar geeft aan daar erg veel moeite mee te hebben.

Taylor wil graag nog goed spelen voor het publiek dat hem zo hard toejuicht. "Ik ben wanhopig op zoek naar mijn goede spel. Ik doe alles wat ik kan", zegt hij tegen Darts Online. Artritis is een auto-immuunziekte die voor ontstekingen in het lichaam zorgt.

Taylor heeft artritis in zijn heup en kan daardoor niet naar rechts draaien. "Ik weet niet waarom, maar daardoor belanden al mijn pijlen in de vijf." De zestienvoudig wereldkampioen hoopt een paar kilo's kwijt te raken en zo de pijn te verminderen.

Want pijn heeft hij zeker. "Het is een nachtmerrie, echt. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Zelfs als je omdraait in bed doet het pijn."

Carrière van Phil Taylor

De 63-jarige Taylor stopte na het WK van 2018 met darten op professioneel niveau, maar doet nu nog mee aan toernooien voor senioren. Zo is hij elk jaar aanwezig op het WK voor senioren. Daar maakt hij nooit indruk zoals hij dat op de echte WK's deed.

In zijn professionele carrière won Taylor alles wat er te winnen viel. Raymond van Barneveld was altijd een belangrijke uitdager van de Engelsman en later ook Michael van Gerwen.