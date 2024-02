'Ik laat mezelf in de steek': Michael van Gerwen grijpt naast The Masters, primeur voor Stephen Bunting

Michael van Gerwen heeft niet zijn eerste major van 2024 te pakken. De Nederlander bereikte de finale van The Masters, maar was daarin niet opgewassen tegen Stephen Bunting. Die bleek meer te kunnen dan goede TikTok-video's maken; The Bullet won met 11-7 van Van Gerwen en pakte zo zijn eerste PDC-major.

Bunting kreeg een matchdart tegen in de eerste ronde op vrijdag tegen Ross Smith, de rest van het weekend was hij superieur. Hij versloeg op zaterdag wereldkampioen Luke Humphries (10-7) en op zondag hadden Peter Wright (10-2) en Nathan Aspinall (11-1) geen schijn van kans. Van Gerwen kon wat langer mee, maar moest uiteindelijk toch buigen voor The Bullet.

Op het afgelopen WK was Van Gerwen nog veel te sterk voor Bunting, hij won met 4-0 in sets. In deze finale was de Engelsman een stuk sterker, al kwam het ook door een missende Van Gerwen (35 procent op de dubbels). Bunting gooide zelf 102.50 gemiddeld en maakte het met zijn eerste wedstrijdpijl af. Daarmee verzekerde hij zichzelf van een PDC-major - z'n eerste - en 65.000 pond aan prijzengeld, dat overigens niet meetelt voor de wereldranglijst. Ook plaatste Bunting zich voor de Grand Slam of Darts.

"Het was zeker een fantastische wedstrijd van hem, maar alsnog heb ik hier en daar m'n kansen", vertelde een balende Van Gerwen na afloop bij Viaplay. "Ik laat mezelf in de steek door de fouten die ik maakte. Tuurlijk ben ik er ziek van, alleen ik kan er zoals altijd mee leven. Ik weet dat ik nog niet in de grootste vorm verkeer, maar ik haal wel voldoening uit wat ik hier laat zien."

Programma en uitslagen Masters

Zondag 4 februari

Kwartfinales

Stephen Bunting - Peter Wright 10-2

Nathan Aspinall - Daryl Gurney 10-9

Michael van Gerwen - Dave Chisnall 10-4

Dimitri Van den Bergh - Damon Heta 10-7



Halve finale

Stephen Bunting - Nathan Aspinall 11-1

Michael van Gerwen - Dimitri Van den Bergh 11-2



Finale

Stephen Bunting - Michael van Gerwen 11-7