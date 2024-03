Luke Littler scoorde een gemiddelde van 175 met iedere tweede beurt tegen Michael van Gerwen

Luke Littler blies Michael van Gerwen (6-2) afgelopen donderdag omver in de kwartfinale van speelavond 7 in de Premier League Darts. Dat terwijl de Nederlander niet eens zo slecht gooide. Maar tegen een gemiddelde van 114 en acht 180's was Van Gerwen niet opgewassen. Zes van die maximale scores kwamen in iedere tweede beurt van Littler.

Dat zorgde voor een bizarre statistiek. Bij iedere tweede worp scoorde Littler namelijke en gemiddelde van 174,63. Dat zocht Darts Behind The Oche uit. Littler haalde die statistiek zelf naar beneden door in de derde game 'slechts' 140 te gooien in zijn tweede beurt.

𝗟𝘂𝗸𝗲 𝗟𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲𝗿 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲𝗱 𝟭𝟳𝟰.𝟲𝟯 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗵𝗶𝘀 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗮𝗺𝗲 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗠𝗩𝗚 ……. 𝗢𝗨𝗧𝗥𝗔𝗚𝗘𝗢𝗨𝗦 𝗗𝗔𝗥𝗧𝗦!!! 🎯🔥🚀



180

180

140

180

180

180

180

177 pic.twitter.com/ZwBZxtpOAY — Darts Behind The Oche 🎯 (@DartsBehindThe) March 14, 2024

Van Gerwen stond erbij en keer ernaar. In de laatste leg begon Littler met 177, gevolgd door een 180. De zeventienjarige Engelsman miste echter dubbel-12 voor een negendarter, waarna Van Gerwen het een beurt later voordeed. Hij gooide wel 144, al stond hij toen nog op 274.

Van Gerwen was ondanks de nederlaag wel blij met zijn vertoonde spel. "Ik speel m'n beste wedstrijden in een paar weken tijd. Ik heb fysiek niet m'n beste week gehad. Als ik dan zo goed gooi, doet me dat goed. Ik heb woensdag nog een spuit in m'n schouder gehad, dus het is nog niet over met m'n blessure", zei hij bij Viaplay, voordat het interview uit de hand liep.

Overuren

Littler draait sinds zijn deelname aan het WK darts, waarin hij de finale bereikte, overuren bij de PDC. Iets wat de organisatie nauwlettend in de gaten houdt. "Wat echt positief is, is dat Lukes recente overwinningen zijn schema zullen helpen, omdat hij dan minder kwalificatiewedstrijden hoeft te spelen, wat goed voor hem is", aldus Matt Porter, de grote baas van de PDC.

Zijn manager Martin Foulds, zijn familie en de PDC zijn bij het proces betrokken om ervoor te zorgen dat Littler niet overbelast raakt. "En om genoeg rust en tijd voor zichzelf te krijgen om een normale zeventienjarige te zijn. Het is nog vroeg, het is moeilijk te geloven dat we pas drie maanden bezig zijn met het verhaal van Luke Littler, maar wie weet hoe lang het nog duurt."