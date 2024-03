Ongelofelijk: Michael van Gerwen gooit 110 gemiddeld, maar verliest kansloos in Premier League

Een waanzinnige Michael van Gerwen heeft alsnog kansloos verloren in de kwartfinale van avond zeven in de Premier League Darts. In Nottingham was de Nederlandse darter gewoonweg niet opgewassen tegen wonderkind Luke Littler. De Engelsman gooide 114 gemiddeld.

De wedstrijd vloog in de beginfase heen en weer. Littler pakte drie breaks op rij, maar kreeg er ook twee om z'n oren. Beide kemphanen hielden elkaar in de wedstrijd. Maar in de zesde leg was het de Engelse tiener die als eerste z'n eigen leg hield en daarmee een grote voorsprong pakte: 4-2.

Boze Michael van Gerwen loopt weg uit Viaplay-interview: 'Zoek het uit, doei' Michael van Gerwen is donderdagavond voor de tweede week op rij boos geworden tijdens een interview bij Viaplay. Dit keer liep hij zelfs boos weg. Een vraag van presentator Bart Nolles schoot helemaal in het verkeerde keelgat bij de Nederlandse darter.

Bijna negendarter Littler

Daarna ging het wel heel snel. Littler won de wedstrijd met 6-2 en gooide in de achtste leg een 11-darter. Hij had acht perfecte pijlen, maar miste dubbel-12 voor een negendarter tegen Van Gerwen. Littler eindigde de wedstrijd met 114 gemiddeld, een ongelofelijk hoog gemiddelde. Het is voor het eerst in de Premier League Darts dat iemand met 110 gemiddeld verliest.

Pijnlijke nederlaag

Het was al de vijfde keer dat Van Gerwen en Littler tegen elkaar gooiden dit jaar. Van Gerwen stond 3-1 voor onderling, ondanks de bizarre wedstrijden die Littler vaak gooit. Toch doet deze nederlaag extra pijn, het is namelijk de derde Premier League Darts-avond op rij dat Van Gerwen in de eerste wedstrijd verliest. Littler speelt in de halve finale tegen de winnaar van Rob Cross - Nathan Aspinall.

Einde aan historisch slechte reeks

Wat wel een schrale troost is, is dat Van Gerwen wel weer een gemiddelde van boven de 95 gooide (110.94). Daarmee komt er een einde aan de historisch slechte reeks van de Nederlander.