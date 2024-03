Boze Michael van Gerwen loopt weg uit Viaplay-interview na merkwaardig verlies: 'Zoek het uit, doei'

Michael van Gerwen is donderdagavond voor de tweede week op rij boos geworden tijdens een interview bij Viaplay. Dit keer liep hij zelfs boos weg. Een vraag van presentator Bart Nolles schoot helemaal in het verkeerde keelgat bij de Nederlandse darter.

Van Gerwen kwam vers uit een keiharde 6-2 nederlaag in de kwartfinale van de Premier League Darts in Nottingham. Hij had 6-2 op z'n broek gekregen van Luke Littler, die 114 gemiddeld tegen hem gooide. Van Gerwen zelf was ook niet ontevreden met zijn 110 gemiddeld en vond het ook niet terecht dat het interview een voor hem negatieve kant op ging.

Raymond van Barneveld reageert op incident Michael van Gerwen: 'Dat valt dan verkeerd' Michael van Gerwen kookte donderdagavond tijdens het interview dat hij met Viaplay deed na zijn 6-2 nederlaag tegen Luke Littler in de Premier League Darts. Hij deelde een plaagstootje uit aan Raymond van Barneveld, die in de studio zat te analyseren, maar de dartlegende nam het wel voor Van Gerwen op.

Negatief

Het ging mis toen presentator Nolles begon over dat Van Gerwen nu vijf wedstrijden op rij in de eerste ronde verloren heeft. Of Van Gerwen dat ooit was overkomen? "Als je het dan negatief wil maken, moet je dat vooral doen", reageerde Van Gerwen meteen geïrriteerd. "Je hebt nog nooit naar mij gekeken, natuurlijk is mij dat een keer gebeurd. Ik ben het niet met je eens."

'Amateuristisch Viaplay'

Het is niet de eerste keer dat Van Gerwen boos is op Viaplay. Vorige week noemde hij de streamingdienst als 'amateuristisch' omdat ze hem interviewden met een laptop, in plaats van mensen ter plekke te sturen om hem fatsoenlijk te interviewen. Hoewel het deze keer weer via een laptop was, had hij daar niks over te zeggen.

Boze Michael van Gerwen haalt hard uit naar 'amateuristisch' Viaplay: 'Echt verschrikkelijk' Michael van Gerwen was donderdagavond alles behalve blij met de manier waarop hij zijn reactie moest geven na de zesde speelronde in de Premier League. De Nederlander verloor in Brighton kansloos van Rob Cross, maar na afloop maakte hij zich er vooral druk om de manier waarop hij een interview moest geven.

'Zoek het uit, doei'

Toen Nolles erop stond dat hij en z'n redactie bij Viaplay het toch echt op cijfers hadden uitgezocht dat dit de eerste keer was dat het Van Gerwen overkwam, was de darter er klaar mee. "Weet je, nogmaals: als je het dan toch negatief wil maken, moet je dat lekker doen. Zoek het uit, doei." En met dat laatste woord trok hij z'n oortje uit en liep hij boos weg uit het interview.

Michael van Gerwen is koppositie in Premier League Darts kwijt na avondzege Luke Humphries Luke Humphries heeft donderdagavond de Premier League Darts gewonnen in Nottingham. Op de zevende avond versloeg hij Nathan Aspinall in de finale. Hij pakt met de vijf punten de koppositie over van Michael van Gerwen.

Blessure

Van Gerwen begon nog redelijk positief aan het interview. Hij was vooral blij met zijn spel tegen Littler. Zeker omdat hij ruim 110 gemiddeld gooide. "Ik speel m'n beste wedstrijden in een paar weken tijd. Ik heb fysiek niet m'n beste week gehad. Als ik dan zo goed gooi, doet me dat goed. Ik heb woensdag nog een spuit in m'n schouder gehad, dus het is nog niet over met m'n blessure."