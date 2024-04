Luke Littler strooit extra zout in de wond na overwinning in Liverpool: 'Wat dacht je hiervan!'

Luke Littler won donderdagavond speelronde 13 in de Premier League Darts. Daar waar de tienersensatie normaal gesproken erg geliefd is bij het publiek, werd hij in Liverpool onthaald met een flink fluitconcert. Littler reageerde ludiek en strooide een dag later nog extra zout in de wond.

Littler is groot fan van Manchester United. Dat waren ze bij de grote rivaal uit Liverpool niet vergeten. Bij de opkomst tegen Gerwyn Price (6-3 winst), en af en toe ook tijdens de partij, werd Littler getrakteerd op een flink fluitconcert.

Daar had Littler een gepaste reactie op. Hij stak beide handen in de lucht. Met links stak hij twee vingers op, terwijl hij met rechts een vuist maakte. De Engelsman doelde daarbij op de 2-0 nederlaag die Liverpool woensdag moest slikken tegen stadsgenoot Everton.

Luke Littler heeft duidelijk genoten van het verlies van Liverpool gisterenavond...



Ook bij zijn opkomst tijdens de Premier League Darts in Liverpool vanavond laat hij dat even merken!

Extra sneer

Een dag later liet Littler zich op X nog eens uit over zijn eindzege in Liverpool. Hij staat daardoor eerste in de Premier League Darts en had daarover wat moois te zeggen. "Bovenaan. Wat dacht je daarvan Liverpool!", schreef hij. Daarmee doelde hij natuurlijk dat hij wel eerste staat en Liverpool niet.

On🔝 how about that Liverpool!!🏆🏆 🏆

Sneer naar Klopp

Het is niet de eerste keer dat Littler zich de woede van Liverpool-fans op de hals haalt. Eerder dit jaar won 'zijn' United van The Reds en Littler kon het niet laat om daar wat van te zeggen. Op sociale media plaatste hij een bericht dat hij meer trebles had dan Jürgen Klopp, de Duitse trainer van Liverpool.