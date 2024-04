Snookerspeler Jamie Jones kiest voor zelfde opkomstnummer als Luke Littler: 'Mijn zoon en ik houden van hem'

Jamie Jones baarde opzien op het WK snooker door op te komen met het zelfde nummer als darter Luke Litter. Na afloop verklaarde de 36-jarige Welshman waarom. Hij en zijn zoontje zijn namelijk helemaal fan van dartssensatie Littler.

Net als Littler koos Jones tegen John Higgins voor het opkomstnummer Greenlight van Pittbull, Flo Rida en LunchMoney Lewis. Helaas voor hem zonder het gewenste resultaat. Higgins ging naar de laatste 16 in plaats van Jones. "Mijn zoon en ik kijken iedere donderdag naar de Premier League", zei Jones tegen SportsBoom.

"Vanaf het wereldkampioenschap is hij absoluut aan de sport gekluisterd. Littler is voor hem (zijn zoon, red.) waarschijnlijk de beroemdste persoon in Groot-Brittannië. Hij is een verademing voor de sport en we houden van hem", aldus Jones, die zelf afgelopen donderdag speelde. Zijn zoontje keek thuis vanaf de bank naar hem met een bak popcorn, maar: "Ik denk dat hij daarna naar Littler is overgestapt." Littler won donderdagavond de Premier League in Liverpool.

Jones deelde ook een video dat hij thuis kwam. Zijn zoontje was rennend te zien van enthousiasme onder het deuntje van Littler.