Raymond van Barneveld baalt nog van exit Oranje op EK: 'Daar heb je geen reet aan natuurlijk'

Raymond van Barneveld is van de vier Nederlanders die meedoen aan de World Matchplay, de eerste die voor de oche gaat staan. Hoe denkt Barney over zijn kansen op deze major van de bond PDC?

In gesprek met het AD erkent Van Barneveld min of meer dat hij eind vorig jaar iets té enthousiast was over zijn nieuwe setje pijlen. Hij schreeuwde het rondom het WK darts 2024 van de daken dat hij in zijn nopjes was met het setje, dat de oude Barney weer naar boven zou komen, dat alles zo soepel en makkelijk voelde.

"Ik dacht echt: iedereen moet zich gaan bergen, want nú heb ik het gevonden hoor", aldus de Hagenaar. "Maar langzamerhand begon ik toch weer te denken: is dit het nou of niet? Ik had toch nog iets meer dan deze setup verwacht."

Major

Toch is hij niet heel ontevreden over hoe de laatste maanden verliepen. HIj heeft zijn ups en downs, verdient meer aan darts dan dat het hem kost en boekte onlangs nog een fraaie zege op wereldkampioen Luke Humphries. Maar die ene echte klapper blijft uit. "Dan moet je toch echt een keer op een major aan de bel gaan trekken", weet de oud-wereldkampioen.

Zweten

Toen Van Barneveld twee jaar geleden zijn zoveelste come-back begon, beloofde hij aan zijn fysieke conditie te werken en ook mentaal stappen te maken. Dat moet hem helpen bij de World Matchplay, dat weleens 'het zomer-WK' wordt genoemd. Vaak is het dan warm in Blackpool, in het zuiden van Engeland.

"Wat dat betreft scheelt het dat ik enorm ben afgevallen, ik transpireer nu niet zoveel meer", zegt Barney.

Oranje tegen Engeland op EK

Ook heeft hij het over het EK voetbal, dat vanwege de clash tussen Oranje en Engeland een klein beetje spanning veroorzaakte in huize Van Barneveld. Zijn vrouw Julia is namelijk Engels. Het scheelt dat ze geen fanatieke voetbalvolger is. Barney wel. En het was vloeken geblazen toen Olly Wakins de winnende binnen tikte voor Engeland.

"Ja hoor, dan scoort nota bene de invaller, Watkins. Dat geloof je toch niet? Maar ja, het is net als met darts: je kan 180 gooien, nog een keer 180 gooien, maar dan de dubbel missen en verliezen. Daar heb je geen reet aan natuurlijk." Toen de Engelse bondscoach Gareth Soutgate vlak voor tijd Harry Kane en Phil Foden naar de kant haalde, had hij nog volop hoop: "Dan denk je met het oog op verlenging en penalty's toch ook: what the fuck?"