Gian van Veen en Luke Littler debuteren op World Matchplay: deze 32 darters gooien 'zomer-WK'

Raymond van Barneveld heeft zich weer gekwalificeerd voor de World Matchplay. De Nederlandse darter keert terug op het 'zomer-WK', zoals het darttoernooi door sommige spelers ook wordt genoemd.

Hij is één van de 32 darters die zich gekwalificeerd hebben voor de Matchplay. In totaal doen er vier Nederlanders mee aan het toernooi in Blackpool: Michael van Gerwen, Danny Noppert, Van Barneveld en Gian van Veen. Luke Littler gaat zijn debuut maken. De Engelse tienersensatie behoorde tot de beste zestien spelers van dit jaar.

Dirk van Duijvenbode en Kevin Doets kunnen World Matchplay vergeten Dirk van Duijvenbode mist voor het eerst sinds 2020 de World Matchplay. De Nederlandse darter kampte de afgelopen maanden met een schouderblessure, die hem door vroege uitschakelingen veel prijzengeld kostte. Bij Players Championship 13 en 14 kon Van Duijvenbode nog een ticket veiligstellen, maar dat lukte niet.

Loting

Ook voor Van Veen is het zijn debuut op de Matchplay. Donderdagmiddag is de loting voor het toernooi en horen de 32 spelers tegen wie ze moeten. De beste zestien darters ter wereld worden geloot tegen de zestien darters die uit de jaarranking komen. Naast Van Veen en Littler zijn er met Ricardo Pietreczko, Ritchie Edhouse en Luke Woodhouse vijf debutanten.

13-21 juli

De World Matchplay is van 13 tot en met 21 juli in Blackpool. Nathan Aspinall is de regerend kampioen. De volgende 32 spelers doen mee.

Top-16 Order of Merit

Luke Humphries

Michael van Gerwen

Michael Smith

Gerwyn Price

Nathan Aspinall

Rob Cross

Dave Chisnall

Jonny Clayton

Dimitri van den Bergh

Peter Wright

Damon Heta

Danny Noppert

Ross Smith

Chris Dobey

Joe Cullen

Stephen Bunting

Top-16 Pro Tour Order of Merit

Zwakke Michael van Gerwen wacht na vroege nederlaag nu al zes maanden op toernooizege Michael van Gerwen wacht nog altijd op zijn tweede toernooizege van 2024. De Nederlandse darter vloog zondagmiddag al vroeg uit de Euro Tour in Leverkusen. Hij gooide een zwakke wedstrijd.