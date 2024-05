'Vroeger kreeg je een pets op je achterhoofd': Raymond van Barneveld zag Luke Littler iets vernederends doen

Raymond van Barneveld is donderdagavond de analist tijdens de Premier League Darts. De Nederlandse darter zei op Viaplay dat hij snapt dat darters van zijn generatie het vernederend vinden hoe Luke Littler zijn finishes soms gooit.

Dat zei Van Barneveld donderdag bij Viaplay. Hij doelt op een finish van 120 van Littler, een week eerder tegen Peter Wright. In plaats van een single, triple en dobbel 20 te gooien, deed de 17-jarige Engelsman het met drie keer tops (dubbel 20). "Ik vind dat echt niet kunnen", was Van Barneveld eerlijk. Daarna werd hij door mede-analist Vincent van der Voort genuanceerd.

'Dan is het een kwestie van terugpakken'

Van der Voort zag namelijk dat Wright een leg eerder een soortgelijk trucje probeerde. "Ik heb die wedstrijd zelf niet meegekregen", moest Van Barneveld eerlijk bekennen. "Ik zat een paar dagen in Spanje. Maar als het zo is wat Vincent zegt, dan snap ik het beter van Littler. Dan is het gewoon een kwestie van terugpakken."

'Pets op je achterhoofd'

Van Barneveld is een darter van de oude garde en vroeger was het not-done om zoiets te flikken. "Vroeger was het vernederend als je zoiets deed tegen je tegenstander. Hij doet het ook tegen Peter Wright, een tweevoudig wereldkampioen. Vroeger in mijn tijd kreeg je dan een pets op je achterhoofd. De oude garde vond het respectloos als je op dubbel-dubbel finishte." Van der Voort beaamt dat.

'Een extra wapen'

Van Barneveld reageerde ook nog even op een bijzondere statistiek van Littler. Die heeft deze Premier League Darts heel veel 171+ scores gegooid, veelal via de triple-19. "Dat is niet normaal joh", is Van Barneveld onder de indruk. "Dat heb ik ook als ik naar Michael van Gerwen kijk. Die triple-19 is bij hun echt waanzinnig. Een extra wapen. Ze gooien zo ongelofelijk makkelijk die andere scores."