Luke Littler vreest tegenstander in Premier League Darts: 'Hoop te winnen als het er écht toe doet'

Luke Littler is, samen met Luke Humphries, de favoriet om donderdag de Premier League Darts te winnen. De 17-jarige Engelsman eindigde bij zijn debuut als koploper en boekte een recordaantal punten (40). Toch probeert The Nuke de verwachtingen te temperen.

"Het zou de wereld voor me betekenen als ik die beker omhoog mag houden", zegt Littler in aanloop naar zijn halve finale in de O2 Arena in Londen. "Het zou mijn eerste major zijn die ik win. Maar als het niet lukt, dan is het ook niet anders."

Michael Smith

Littler weet donders goed dat hij in Michael Smith een tegenstander treft die hem niet lekker ligt. "Smith heeft een goed record tegen mij, maar hopelijk kan ik dat rechtzetten en winnen op het moment dat het er écht toe doet." Littler zegt dan ook niet verder te kijken dan die halve finale.

Michael van Gerwen

Toch droomt ook hij stiekem van het winnen van de Premier League Darts. "Het is waanzin als je erover nadenkt. Een paar jaar geleden keek ik nog naar Phil Taylor, Michael van Gerwen en Glen Durrant in de Premier League. En nu kan ik mijn eigen naam tussen die van hen zetten. Ik kan niet wachten."

Er ligt 275.000 pond te wachten voor de winnaar van de avond. Als Littler dat wil zijn, dan zal hij na Smith af moeten rekenen met de winnaar van de andere halve finale. Dat wordt Luke Humphries of Van Gerwen, de Nederlandse darter die hij altijd op televisie keek.

FA Cup-finale

Na de Premier League Darts heeft Littler een leuk tripje op de planning staan. Hij mag namelijk van zijn manager zaterdag naar de finale van de FA Cup, het bekertoernooi in Engeland. Daar voetbalt zijn favoriete club Manchester United tegen stadgenoot Manchester City. De wedstrijd is op Wembley in Londen, de stad waar Littler hoopt zijn eerste major-zege te boeken.