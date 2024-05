Wat nou zenuwen? Luke Littler bij zijn debuut meteen naar finale Premier League Darts

Luke Littler zou zenuwachtig zijn. Luke Littler zou over een lang format veel meer moeite hebben met winnen. Luke Littler trof in Michael Smith zijn angstgegner in de halve finale van de Premier League Darts. Van dat alles bleek niks waar: Littler maakte gehakt van Smith en staat bij zijn debuut in de finale: 10-5.

Littler vloog uit de startblokken en kwam met drie 12-darters op rij op een 4-1 voorsprong. Smith was absoluut niet slecht in de openingsfase, maar had gewoon geen antwoord op de wervelwind die Littler toonde. Onder andere een 144-finish bezorgden de 17-jarige de ruime voorsprong.

Smith niet slecht

Na zeven legs had Littler een finishpercentage van 83 procent. Smith deed het beter met 100 procent op de dubbels, maar dat kwam omdat hij maar twee pijltjes kreeg om te finishen überhaupt. Die waren wel raak, waardoor de wedstrijd niet zomaar over was. Maar toen Smith op 5-2 zijn eigen leg niet uit kreeg en dus op 6-2 achterstand kwam, was het wel gedaan.

'Vroeger kreeg je een pets op je achterhoofd': Raymond van Barneveld zag Luke Littler iets vernederends doen Raymond van Barneveld is donderdagavond de analist tijdens de Premier League Darts. De Nederlandse darter zei op Viaplay dat hij snapt dat darters van zijn generatie het vernederend vinden hoe Luke Littler zijn finishes soms gooit.

Chagrijnige Smith

Met de pest in zijn lijf trok Smith in de tiende leg zijn pijl uit de dubbel 15. Hij had het totaal niet naar z'n zin op het podium, want hij gooide met onder de 100 gemiddeld onder zijn niveau. Hij kon gelukkig voor de wedstrijd de spanning nog iets langer in het duel houden, door met die dubbel 15 de achterstand te verkleinen tot 7-3.

Na de pauze had Smith het geloof er weer even in. Hij brak Littler meteen en maakte er 7-4 van. Hij hoopte vervolgens op 40 die finish uit te mogen gooien, maar zag Littler 107 finishen. Even later was de wedstrijd écht klaar. Littler won met 10-5.

Michael van Gerwen of Luke Humphries

De nummer één van de Premier League Darts staat zo bij zijn debuut meteen in de finale. Hij treft daarin Luke Humphries, dat van Michael van Gerwen won in de andere halve finale. "Ik bleef gewoon mezelf deze wedstrijd", zei Littler na afloop van zijn halve finale. "Die 144 was lekker, maar het was het lekkerst toen ik die pauze inging met een ruime voorsprong. Ik ga nu lekker naar die andere halve finale kijken en zien wat ze in petto hebben."