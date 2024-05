'Wisselvallige' Michael van Gerwen heeft 'speciale avond' nodig: 'Hij speelt beter dan Michael, is ook completer'

In The O2 Arena in Londen valt donderdagavond de beslissing in de Premier League Darts. Vincent van der Voort voorspelt de 'meest open finale in jaren', met vier darters die enorm aan elkaar gewaagd zijn. Hij is benieuwd naar goede vriend Michael van Gerwen, die de laatste weken 'wisselvallig' is.

"Hij is geen favoriet, maar het blijft wel Michael van Gerwen", is Van der Voort hoopvol. Sportnieuws.nl sprak met de darter in zijn eigen dartshop, in aanloop naar de Premier League Darts-finale. De andere darters die strijden om de beker en de hoofdprijs van 275.000 pond zijn Luke Littler, Luke Humphries en Michael Smith.

Van Gerwen gooit donderdagavond in de halve finale tegen Humphries. "Luke is op dit moment de man in vorm. Hij speelt beter dan Michael, is ook completer." Niet voor niks is Humphries ook de nummer één van de wereld en de regerend wereldkampioen. "Alleen zijn dit wel speciale avonden en Michael heeft op zulke avonden laten zien toch wat meer te kunnen."

Vincent van der Voort blikt vooruit op play-offs Premier League Vincent van der Voort blikt vooruit op de Premier League Darts-finale van vanavond. Michael van Gerwen, recordwinnaar, speelt in zijn halve finale tegen wereldkampioen Luke Humphries, de andere partij gaat tussen sensatie Luke Littler en Michael Smith.

Ervaring in het voordeel, vorm in het nadeel

Dat Van Gerwen als enige deelnemer al eens de Premier League won (en maar liefst zeven keer), heeft volgens Van der Voort alleen invloed als hij in vorm is. Zo helpt ervaring hem alleen als het een héél spannende wedstrijd is: "Dan wint hij."

Van der Voort vindt dat de ondergrens van Van Gerwen omhoog moet en dat het soms te wisselvallig is. Mocht Mighty Mike in goede vorm zijn en Humphries verslaan, denkt Van der Voort dat hij meteen de hele avond wint. Ook denkt hij dat Michael Smith van Luke Littler wint in de andere halve finale. Maar zijn droomfinale is toch tussen Van Gerwen en Littler.

TV-gids: hier kijk je de ontknoping van de Premier League Darts met Michael van Gerwen en Luke Littler Op donderdagavond worden in Londen de finales van de Premier League of Darts gespeeld. Michael van Gerwen kan het toernooi voor de derde keer op rij winnen, maar heeft concurrentie van toptalent Luke Littler, Luke Humphries en Michael Smith. Zie hieronder waar het spektakel wordt uitgezonden.

Michael Smith vs. Luke Littler

In die andere halve finale staat Littler dus tegenover Smith. Littler, de 17-jarige dartssensatie, heeft een bepaald voordeel: "Ik denk dat de leeftijd in zijn voordeel werkt. Hij ziet het allemaal niet zo serieus als de rest het doet. De rest is echt bewust dat dit de avond is waar het om draait en hij vindt alles nog gewoon geinig, weet je. Hij gaat gewoon lekker darten en dat maakt hem juist gevaarlijk."

Toch weet Van der Voort ook dat Smith een goede record tegen hem heeft: Smith won vijf keer, Littler pas twee keer. Daarnaast is er nog een probleem voor Littler: "De laatste weken merkte je aan hem dat hij redelijk moe begon te worden, dat het allemaal wel veel was voor hem."