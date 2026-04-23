PSV speelt de rest van het seizoen nergens meer om, maar trainer Peter Bosz wil met zijn ploeg scherp blijven. De landskampioen begint aan het slot van de competitie met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Volg alle ontwikkelingen hier live vanaf 21.00 uur.

PSV veroverde twee weken geleden de landstitel door zelf van FC Utrecht te winnen, terwijl Feyenoord punten verspeelde. Nog nooit eerder werd een club zo vroeg kampioen van Nederland. Na het thuisduel met PEC Zwolle reist de selectie af naar Ibiza voor een kampioensreis. Dat willen ze ongetwijfeld met een goed gevoel willen.

Nóg een record voor PSV?

PSV heeft nóg een record om voor te spelen. Ze jagen op de mijlpaal om de kampioen met de grootste voorsprong ooit te worden in een Eredivisie-seizoen. Het huidige record staat op zeventien punten, dat gebeurde driemaal. Het huidige PSV heeft 19 punten voorsprong op nummer twee Feyenoord.

Bijzondere speeldag

Normaliter worden Eredivisiewedstrijden op vrijdag, zaterdag en zondag gespeeld. Voor de 31ste speelronde geldt echter een aangepast schema. Vanwege Koningsnacht voerde de KNVB overleg met de clubs en de betrokken gemeenten. In sommige steden waren voldoende agenten beschikbaar om wedstrijden in het weekend te laten doorgaan, maar elders was dat niet het geval. Daarom is besloten om een aantal duels al op woensdag- en donderdagavond te spelen, waaronder PSV - PEC Zwolle.

Waslijst met afwezigen

Jerdy Schouten, Ruben van Bommel en Alassane Pléa zijn er sowieso er al geruime tijd niet bij. Ook Sergiño Dest en Ismael Saibari ontbreken. Daarnaast zijn Paul Wanner en Noah Fernandez geschorst vanwege hun vijfde gele kaart. Peter Bosz heeft dus flink moeten puzzelen. Ivan Perisic en Armando Obispo zijn wél gewoon van de partij.

Bosz wil niets weten van woorden als een oefenpot. "Wij kunnen het zeker niet laten lopen. Er zijn veel jongens die naar het WK gaan of nog kunnen en die moeten in goede conditie blijven. Ik vond dat wij de vorige wedstrijd tegen Sparta echt goed speelden en daar willen we mee doorgaan. Dat vind ik zeker interessant", zegt Bosz.