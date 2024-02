Formule 1 | GP Brazilië 2024: lees hier hoe laat Max Verstappen in actie komt

De Grand Prix van Brazilië wordt dit seizoen gehouden op 3 november. São Paulo is al sinds 1990 vaste gastheer van het Formule 1-kampioenschap. Lees hier alles over het circuit en het programma, inclusief een sprintrace.

De Grand Prix van Brazilië wordt gehouden op het Autódromo José Carlos Pace, ook wel bekend als het circuit van Interlagos. Sinds 1990 is een race op dit circuit vast onderdeel van de Formule 1-kalender. Net als vorig seizoen staat er ook dit jaar een sprintrace op het programma.

Max Verstappen won in 2023 zowel de sprintrace als de GP. Charles Leclerc startte tijdens de race als tweede, maar crashte, waardoor Lando Norris achter Verstappen kon komen. Sergio Pérez en Fernando Alonso vochten om de derde plek. In de laatste ronde wist Alonso Pérez nog een laatste keer in te halen waardoor hij een plaats op het podium bemachtigde. Pérez was slechts 0,053 seconden langzamer en werd vierde.

Het Autódromo José Carlos Pace

Het Autódromo José Carlos Pace draagt de naam van een Braziliaanse oud-F1-coureur. Het circuit staat beter bekend als het Interlagos circuit. Interlagos wordt gekenmerkt door bijzondere hoogteverschillen. De baan volgt de vormen van het landschap, waardoor er veel kracht gevraagd wordt van de motoren. Bovendien staat Interlagos bekend om de snelle veranderingen van weersomstandigheden. Deze onvoorspelbaarheid maakt de race extra spannend.

Het Interlagos circuit bestaat uit vijftien bochten, en heeft twee DRS-zones. De GP wordt gereden in 71 rondes van 4,309 kilometer en heeft dus een totale afstand van 305,879. Het record voor de snelste ronde op de baan staat op naam van Valtteri Bottas. Hij reed in 2018 een tijd van 1:10,540.

Het Autódromo José Carlos Pace © Formula1.com

Programma GP São Paulo 2024

In het schema hieronder zie je het programma voor de GP in São Paulo met Nederlandse tijden. Naast de vrije training en kwalificatie wordt er in dit weekend ook een sprintrace gereden. De sprintrace is een race over 100 kilometer en duurt ongeveer 30 minuten, met een uitloop tot 60 minuten.

De sprint shootout bepaalt de startopstelling voor de sprintrace. In de shootout wordt hetzelfde format van de traditionele kwalificatie gebruikt. Deze bestaat dus uit drie delen. De sessietijden zijn wel wat korter: Q1 duurt 12 minuten, Q2 10 minuten en Q3 acht minuten.