Oostenrijkse fans pesten Nederland op EK en delen sneer uit naar Max Verstappen

Nederland en Oostenrijk stonden dinsdagavond natuurlijk tegenover elkaar op het EK. Voor Oranje werd het een rampzalige wedstrijd, die met 3-2 werd verloren. Groot feest bij de Oostenrijkers dus, die rondom het duel ook wat plaagstootjes uitdeelden naar Nederland en Max Verstappen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de GP van Oostenrijk die dit weekend wordt verreden.

Drie Oostenrijkse fans hadden een klein bordje mee waarop een tekst over Max Verstappen stond. 'Lauda is beter van Verstappen', viel er te lezen bij de voetbalfans. Daar wordt natuurlijk de Oostenrijkse racelegende Niki Lauda mee bedoeld. Hij werd net als Max Verstappen drie keer wereldkampioen. Volgens veel Oostenrijkers blijft Lauda hoe dan ook een grotere coureur dan Verstappen, die wel meer overwinningen, polepositions en podiumplaatsen behaalde in zijn loopbaan.

Grand Prix van Oostenrijk

Verstappen, die voor het Oostenrijkse Red Bull Racing rijdt, komt komend weekend in actie in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring in Spielberg is de kans groot dat zondag weer het Oostenrijkse en Nederlandse volkslied klinken. Verstappen won er al vier keer en is in het Alpenland uiteraard de te kloppen man.

Mocht Verstappen winnen, dan valt er voor de Nederlanders dit weekend alsnog wat te juichen. Een dramatisch Oranje verloor op het EK verrassend van de Oostenrijkers, die zo eerste werden in de poule. Oranje werd slechts derde en treft in de knock-outfase Engeland of de groepswinnaar van Groep E. Oostenrijk neemt het in de achtste finales op tegen de nummer twee uit Groep F. Dat is op dit moment Turkije, maar het kan ook nog Tsjechië of Georgië worden.

