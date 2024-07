Ook qua weer is alles mogelijk bij Nederland - Turkije: tropisch warm en kans op onweer

Zaterdagavond maken Nederland en Turkije onderling uit wie woensdag de halve finale van het EK speelt. Het weer in Nederland is tot dusver weinig zomers te noemen. Hoe zit dat zaterdag tijdens de wedstrijd in Berlijn? Er zijn in ieder geval enorme verschillen in de weersverwachtingen van Nederland en Berlijn, waar de wedstrijd wordt gespeeld.

In Nederland wordt veel wind verwacht in het noorden en westen en geldt zelfs code geel vanwege zware windstoten van 75 tot 90 km/uur. Vlak voor en tijdens de wedstrijd neemt de wind af, maar in de noordelijke kustprovincies kan het nog fors waaien. Dat kan vervelend zijn wanneer de wedstrijd op groot scherm wordt uitgezonden. Wanneer eerder op de avond ook de andere kwartfinale tussen Engeland en Zwitserland wordt getoond, moet er al helemaal opgepast worden.

Wel blijft het in het grootste deel van het land droog rondom de wedstrijd, al bestaat de kans op een lokaal buitje. De temperatuur ligt zaterdagavond rond de 15 graden, verwacht Weeronline.

Zonnebrand en regenjas

Hoe anders is dat in Berlijn. Daar rijst het kwik tot zo'n 30 graden overdag met volop zon. Dat wordt dus zweten geblazen in de fanzone en tijdens de mars naar het stadion. De zonkracht bereikt in de middag UV-Index 6 . Wie niet is ingesmeerd kan in 15 tot 25 minuten verbranden. Smeren geblazen dus voor het oranjelegioen.

Ondanks de hoge temperaturen is ook een regenjas geen overbodige luxe voor de supporters in Berlijn, want vanaf het eind van de middag stijgt de kans op regen. Dat kunnen pittige onweersbuien zijn en ook bestaat de kans op zware windstoten. Zoals het er nu voorstaat is de kans op een felle bui vooral groot voor de wedstrijd, grofweg tussen 16.00 en 20.00 uur. Tijdens de wedstrijd zelf, aftrap 21.00 uur, is er nog kans op een minder felle bui en ligt de temperatuur rond een graad of 20.

Eerder dit toernooi werd de achtste finale tussen Duitsland en Denemarken al gestaakt vanwege onweer, waarbij flinke bliksemschichten te zien waren. Het kwam arbiter Michael Oliver op flinke kritiek te staan.

