Max Verstappen woedend tijdens Oranje - Frankrijk: 'Met die VAR-beslissing heb ik gescholden'

Max Verstappen is in Barcelona, waar dit weekend de Grand Prix van Spanje wordt gehouden. Tussen al het racen door heeft hij ook gekeken naar Nederland tegen Frankrijk op het EK voetbal.

Een opvallend moment in die wedstrijd, die eindigde in 0-0, was dat een goal van Xavi Simons werd afgekeurd. Denzel Dumfries stond buitenspel. Alhoewel hij het zicht van de keeper niet belemmerde of op een andere manier hinderlijk buitenspel stond, ging het feestje niet door voor Oranje.

Schreeuwen

"Ik heb een paar keer door mijn handen gewreven of ben naar voren gaan zitten", zegt Verstappen over de wijze waarop hij de interland beleefde. "Bij die goal van Xavi Simons ben ik opgesprongen. Misschien hebben mensen me wel horen schreeuwen. Daarna met die VAR-beslissing heb ik wel even gescholden, ja", zei hij tegen Viaplay.

VAR

Hij behoort tot het kamp dat vindt dat de scheids en zijn VAR-team de goal hadden moeten tellen. "Als Dumfries daar niet had gestaan, dan had die keeper die bal ook nooit gehad. Ik vind dat je dat soort dingen wel mee moet nemen in de beslissing, want uiteindelijk maakt het niet uit of hij er gestaan had of niet."

Grand Prix van Spanje

Zaterdagmiddag was de kwalificatie voor de race in Barcelona. Verstappen werd in de ultieme slotfase afgetroefd door Lando Norris. De McLarenc-coureur, die zich de laatste maanden ontpopt tot zijn grootste concurrent, start zondag vanaf P1.