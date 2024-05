Rinus 'Veekay' van Kalmthout start Indy500 vanaf de zevende plek

Rinus van Kalmthout heeft zaterdag de zevende tijd neergezet bij de kwalificatie voor de fameuze Indianapolis 500. Eerder zat hij net aan bij de Fast 12, waardoor hij mocht meestrijden om pole position.

De eerste startpositie is het niet geworden, want die ging naar Scott McLaughlin. Die reed zijn kwalificatie in een recordtijd. Nooit reed er iemand zo snel vier rondes, met een gemiddelde snelheid van 234.220 mijl per uur. Will Power begint vanaf de tweede plek, Josef Newgarden start als derde.

Voor Formule 1-fans zullen Romain Grosjean (26e) en Marcus Ericsson (32e) bekende namen zijn, maar ook bekende coureurs als Pato O'Ward, Felix Rosenqvist, Colton Herta en Alex Palou doen mee.

Rinus 'Veekay'

Het beste resultaat van de Nederlandse deelnemer is de achtste plek, in 2021. De Indy 500 wordt ook wel The Greatest Spectacle in Racing genoemd. Er worden komende zondag, bij de race, zo'n 250.000 toeschouwers verwacht. De race begint zondag 26 juni om 18:45 uur.

Overigens was het een wonder dat Van Kalmthout nog mee mocht doen met de Fast 12, want na een crash was zijn auto redelijk stuk. Na puik werk van zijn monteurs kon hij er toch nog wat rondes uitknallen en dat leverde hem toen de elfde tijd op. De top twaalf mocht zaterdag dus terugkomen om voor pole position te strijden.

Van Kalmthout reed gemiddeld een snelheid van 232,610 mijl per uur, omgerekend zo'n 374,350 kilometer per uur.