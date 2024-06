Max Verstappen wint na knotsgekke regenrace in Canada voor Lando Norris

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want er streden veel coureurs om de zege in Montreal. Verstappen had veel geluk tijdens de regenrace.

George Russell overleefde de start in Canada. Op een natte baan ging de Engelsman voor Max Verstappen aan de leiding. Alle coureurs op full wets leken aan het begin van de race véél sneller. Uiteindelijk moesten zij toch snel overstappen naar de intermediates.

Verstappen kwam - toen de baan opdroogde - in de buurt van Russell. De Nederlander moest wel vol gas geven om binnen twee seconden te blijven. Even kwam hij binnen de seconde, maar op ronde 18 van de 70 zat hij op bijna drie seconden van Russell. De coureurs reden toen nog steeds op inters, in de hoop daarna de race uit te kunnen rijden op de harde, droge band.

Daar is Lando Norris

Opeens was daar Lando Norris. De Brit reed op aardige afstand van Verstappen aan het begin van de race, maar in ronde 21 passeerde hij de Nederlander. Hij had zijn banden goed gespaard en had dus wat extra's over. Russell maakte vervolgens een foutje, waardoor Norris opschoof naar P1 en Verstappen weer op de tweede plek terechtkwam.

Norris reed snoeihard weg, tot een gat van elf seconden. Maar in ronde 25 kwam er een safety car, waardoor zijn voorsprong ineens weer weg was. Iedereen ging naar binnen voor nieuwe banden, maar Norris was al voorbij de pitstraat. Dikke pech voor de McLaren-coureur. Hij kwam als derde uiteindelijk weer terug op de baan.

Weer regen

In ronde 31 van de 70 ging het meteen weer regenen. Alle coureurs hadden relatief nieuwe intermediates. Behalve Charles Leclerc: de Ferrari-coureur reed helemaal achteraan met harde banden, op 42 seconden van de wedstrijdleider. Hij ging snel weer naar binnen, om opnieuw voor de regenband te kiezen. In ronde 36 van de 70 werd Leclerc gelapt door Verstappen.

In ronde 41 koos Pierre Gasly ook voor de droogweerbanden. Iedereen wachtte toen vol spanning af hoe de Fransman het zou doen op die banden. Na een rondje wennen ging dat eigenlijk best prima. Leclerc parkeerde zijn Ferrari in ronde 43 'voorgoed' in de pitstraat en was daarmee de tweede uitvaller van de dag. Eerder stopte Logan Sargeant al na een spin.

Kelly Piquet maakt grote indruk met strandfoto's, vriendin Max Verstappen zet zich in voor goed doel Max Verstappen is momenteel in Montreal voor de Grand Prix van Canada, die zondag op het programma staat. Zijn vriendin Kelly Piquet zet zich ondertussen in voor schonere oceanen.

Iedereen op droogweerbanden

Gasly was de man waar iedereen oplette en na hem doken dus ook veel coureurs naar binnen, om óók droogweerbanden te halen. Waar Gasly koos voor harde banden, daar kozen de andere coureurs veelal voor mediums.

Het ging best een tijdje goed, maar vervolgens vlogen er meerdere coureurs van de baan. Carlos Sainz, Sergio Pérez en Alex Albon spinden. Pérez moest zelfs zijn race opgeven vanwege een kapotte voorvleugel. Wéér een safety car.

Verstappen moet voorsprong verdedigen

Nadat de safety car weer naar binnenkwam, moest Verstappen in het resterende deel van de race zijn voorsprong verdedigen. Norris lag tweede, zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri op de derde plek. Russell lag vierde, maar zakte later naar de vijfde plek. Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton nam de vierde plek over. De Brit pakte vervolgens ook de derde plek af van Piastri.

Uiteindelijk pakte Russell de derde plek voor Hamilton. Piastri werd dus vijfde, voor Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll.