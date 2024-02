'Viaplay is inhoudelijk beter dan Ziggo, wat ze doen is gewoon goed'

Chris Woerts is het niet eens met alle kritiek die Viaplay over zich heen krijgt na het overnemen van de rechten in de Formule 1. Hij vindt dat de Scandinavische streamingdienst een hoop goed doet en inhoudelijk sterker is dan Ziggo.

Viaplay is nog steeds een van de gegadigden om de F1-rechten vanaf 2025 in handen te krijgen. Daarbij krijgen ze wel stevige concurrentie: oude bekende Ziggo, ESPN en het Franse Canal+ zouden ook maar wat graag Max Verstappen op de Nederlandse beeldbuis uitzenden. Donderdag verscheen ook het gerucht dat het Nederlandse RTL zich in de strijd gaat mengen.

Toetsenbordridders

Viaplay heeft de rechten sinds 2022 in handen en heeft sindsdien vrachtwagenladingen vol met online kritiek over zich heen gekregen. Totaal onterecht, zegt Woerts tegen GPblog. "Er is geen negatief sentiment rondom Viaplay. Dat zijn die toetsenbordridders op Twitter. Als er een negatief sentiment zou zijn, dan hadden ze (Viaplay, red.) nul abonnees. Ze hebben een miljoen abonnees. Wat ze doen is gewoon goed."

Toch ziet ook de sportmarketeer wel in dat er fouten zijn gemaakt bij Viaplay. "Je kan wel zeggen dat Viaplay een strategische fout heeft gemaakt door bij de introductie alles helemaal om te gooien. Bij zo’n proces kan je beter zeggen 'we houden Olav en Jack er nog een jaar bij.'" Daarmee doelt Woerts op Olav Mol en Jack Plooij van Ziggo. Viaplay kreeg onder andere veel kritiek te verwerken, omdat ze niet met het duo in zee gingen.

Viaplay is te lief

Woerts zegt ook dat hij denkt dat Viaplay te lief is geweest voor Ziggo. Viaplay koos ervoor om een hele nieuwe groep mensen in te huren voor de F1-uitzendingen, waardoor Mol en Plooij, maar ook bijvoorbeeld Robert Doornbos en Rob Kamphues gewoon bij Ziggo konden blijven. Hadden ze die overgenomen, dan was Ziggo op F1-gebied niet meer relevant geweest.

"De Nederlandse kijker is conservatief, die wil dingen graag bij het oude laten. Maar het is absoluut niet waar de jongens bij Viaplay het minder goed doen dan bij Ziggo. Inhoudelijk zijn ze bij Viaplay beter."