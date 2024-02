'Deze bekende Nederlandse zender wil Viaplay aftroeven in strijd om F1-rechten'

Viaplay heeft tot en met het einde van dit jaar nog de rechten voor de Formule 1 en dus barst achter de schermen het gevecht om uitzendrechten vanaf 2025 los. Viaplay en Ziggo lijken de grootste kanshebbers, maar er zou nog een kaper op de kust zijn: RTL.

GPblog.com meldt vrijdag dat die zender zich in de strijd om de uitzendrechten wil gaan mengen. Het is dan niet de bedoeling dat de Formule 1 op een van de open zenders gaat worden uitgezonden, want RTL zou de Formule 1 dan via streamingsdienst Videoland willen aanbieden. Een woordvoerder van RTL reageerde op het nieuws: "We hebben een oriënterend gesprek gehad en we bekijken de opties.”

RTL is niet de enige partij die in de race is om de Formule 1 vanaf 2025 uit te zenden. Viaplay en Ziggo zouden de beste papieren hebben. Ook ESPN en Canal+ schijnen interesse te hebben. Het Franse Canal+ is voor een deel eigenaar van Viaplay en zou willen voorkomen dat de rechten bij concurrent Ziggo terechtkomen.

Ervaring met Formule 1

RTL is niet onbekend met het uitzenden van de Formule 1. Begin deze eeuw zond het de sport jarenlang uit met Olav Mol als commentator. In 2013 nam Ziggo de rechten over en Mol ging mee naar de zender. Door de intrede van Viaplay in Nederland kwam er na negen jaar een einde aan de Formule 1 bij Ziggo Sport.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit, maar het is al een tijd duidelijk dat de zender financiële problemen heeft. De streamingsdienst maakte het daardoor ook moeilijker voor mensen om hun account te delen met anderen. Ondanks de problemen maakte de zender afgelopen maand bekend gewoon mee te gaan bieden op de rechten.