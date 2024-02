Waarom de tijden van Max Verstappen in de vrije trainingen geen reden tot paniek zijn

Max Verstappen reed op donderdag bij de eerste vrije trainingen twee keer de zesde tijd. Ondertussen klaagde hij over de boordradio over de afstelling van de auto. Toch is er geen reden tot paniek voor de fans van de Nederlander.

Lewis Hamilton was op donderdag na twee trainingen de snelste in Bahrein, met een tijd van 1:30.374. Daarmee leek vooral de rest van de grid voorzichtig. Carlos Sainz van Ferrari zette tijdens de testdagen namelijk al een tijd van 1:29.921 neer. Dat deed hij wel op C4-banden, wat snellere banden zijn dan tijdens het raceweekend in Bahrein beschikbaar zijn. Daar is de snelste band de C3.

Ervan uitgaande dat alle auto's sneller zijn dan vorig jaar, mogen we nog lagere tijden verwachten. Hamilton was tijdens de tweede vrije training ruim een halve seconde sneller dan de snelste tijd in VT2 in 2023. Verstappen topte vorige jaar geen enkele vrije training, maar was wel de snelste in de kwalificatie met een tijd van 1:29.708.

Ook vergeleken met de eigen tijden van Verstappen blijkt hij vooralsnog sneller dan vorig jaar. Bij de testdagen én bij de eerste vrije trainingen zette hij een snellere tijd neer dan in 2023.

x 2023 Tijd van Max Verstappen in 2023 2024 Tijd van Max Verstappen in 2024 Snelste tijd bij de testdagen 1:30.305 (gereden door Sergio Pérez) 1:31.650 1:29:921 (gereden door Carlos Sainz) 1:30:755 Snelste tijd bij VT1 1:32.758 (gereden door Sergio Pérez) 1:33.375 1:32.869 (gereden door Daniel Ricciardo) 1:33.238 Snelste tijd bij VT2 1:30.907 (gereden door Fernando Alonso) 1:31.076 1:30.374 (gereden door Lewis Hamilton) 1:30.851 Snelste tijd bij VT3 1:32.340 (gereden door Fernando Alonso) 1:32.345 - - Snelste tijd bij kwalificatie 1:29.708 (gereden door Max Verstappen) Zelfde tijd - -

Klagende Max Verstappen laat niet achterste van zijn tong zien tijdens VT1 in Bahrein Max Verstappen heeft nog niet laten zien tot wat zijn RB20 in staat is tijdens de eerste vrije training in Bahrein. De Nederlander had behoorlijk wat te klagen over zijn auto. Hij eindigde op de zesde plaats. Daniel Ricciardo van Visa Cash App RB (RB) liet de snelste tijd noteren.

Geklaag van Verstappen

De eerste vrije training van 2024 verliep dus stroef voor Max Verstappen. Hij had een hoop te klagen op de boordradio over zijn RB20, waar hij tijdens de testdagen nog zo positief over was. In de eerste sessie riep hij bijvoorbeeld: "Alles is ****, we zitten er echt mijlenver vanaf." Hij had ook problemen bij het schakelen, waarbij zijn auto op en neer 'sprong'.

VT1 ging in 2023 ook niet bepaald soepel bij Verstappen. Toen zei hij: "De eerste vrije training was echt heel slecht, ik kon geen balans vinden. Dat was een beetje vreemd, want wat we tijdens de testdagen ook probeerden, niets was zo slecht als vandaag."

De tweede vrije training van 2023 ging ietsjes beter voor de Nederlander, maar nog steeds was de situatie niet ideaal, zei hij toen. Dat was bij deze VT2 ook het geval. Verstappen had last van wind die zijn helm in waaide. Of dat ook het gat met Lewis Hamilton van een halve seconde verklaart, is een volgende vraag.

Ook tijdens VT2 in Bahrein problemen voor Max Verstappen: halve seconde trager dan Lewis Hamilton De tweede vrije training in Bahrein heeft Max Verstappen niet geleverd wat hij had gehoopt. De Nederlander had het moeilijk tijdens de eerste training en dat was tijdens VT2 weer het geval. Hij klokte de zesde tijd, op bijna een halve seconde achterstand van Lewis Hamilton op P1.

Conclusie

Al met al is er nog geen reden tot paniek voor de fans van Max Verstappen. Zijn vrije trainingen van vorig jaar verliepen ook niet soepel en hij gaat nog steeds harder dan in 2023. De kans is dus best aanwezig dat hij zijn auto op vrijdag, net als vorig jaar, gewoon weer naar pole position rijdt.