Ook tijdens VT2 in Bahrein problemen voor Max Verstappen: halve seconde trager dan Lewis Hamilton

De tweede vrije training in Bahrein heeft Max Verstappen niet geleverd wat hij had gehoopt. De Nederlander had het moeilijk tijdens de eerste training en dat was tijdens VT2 weer het geval. Hij klokte de zesde tijd, op bijna een halve seconde achterstand van Lewis Hamilton op P1.

De topteams gebruikten de zachte band nog niet tijdens VT1, maar aan het begin van de tweede training deden de Red Bulls, Ferrari's en Mercedessen dat wel. Lewis Hamilton dook met een 1:30.751 meteen acht tienden onder de snelste tijd van Charles Leclerc door, waarna ook Fernando Alonso liet zien dat hij zijn snelheid nog altijd niet kwijt is.

Verstappen heeft het niet

Max Verstappen kon niet tippen aan de tijd van Hamilton. Hij volgde op iets meer dan een halve seconde. Al leek het er niet op dat de Nederlander echt hard aan het doortrappen was. Even later verbeterde hij zich met een tiende.

Maar de drievoudig wereldkampioen was, net als in VT1, aan het klagen op de boordradio. Er zou te veel lucht naar binnen komen in zijn helm. Tekst loopt door onder de video.

Boordradio van Max Verstappen tijdens VT2 in Bahrein Ook tijdens VT2 ging niet alles van een leien dakje voor Max Verstappen in Bahrein.

Met nog wat meer dan een halfuur te gaan, doken er opeens een aantal coureurs onder de tijd van Verstappen. Doordat het asfalt in Bahrein sneller werd, gingen Carlos Sainz, Oscar Piastri en zelfs Nico Hulkenberg sneller dan de RB20. Ook Hamilton verbeterde zijn tijd met ongeveer vier tienden.

Tweede run ook niet goed voor Verstappen

En ook in zijn tweede run kon Verstappen niet in de buurt van Hamilton komen. Hij belandde zelfs achter Sainz en Piastri, op bijna een halve seconde van de Brit van Mercedes. Ook bij Sergio Pérez ging het niet lekker. Halverwege had hij de tiende tijd geklokt.

Daarna begonnen de race runs, waarbij meer op een normale racesnelheid wordt gereden. Daardoor werd de tijd van Hamilton niet meer aangevallen. Hij klokte de snelste tijd, gevolgd door teamgenoot George Russel en Fernando Alonso. Verstappen vinden we pas terug op plek zes, op bijna een halve seconde van Hamilton.