Honkbal-ster geschokt na miljoenendiefstal door tolk die gokschulden wilde afbetalen

In Amerika is alle aandacht gericht op de Japanse superster Shohei Ohtani. De honkballer is geschokt vanwege een miljoenendiefstal door zijn tolk en vriend Ippei Mizuhara. De vertaler zou minstens vier miljoen hebben gestolen om gokschulden af te lossen.

De superster van de Los Angeles Dodgers kwam maandag met een reactie op de vermeende diefstal door zijn tolk Mizuhara. Ohtani ontkent iedere vorm van betrokkenheid bij het gokschandaal. "Ik ben geschokt dat iemand die ik vertrouwde mij dit heeft aangedaan. Het is lastig om mijn gevoelens onder woorden te brengen", liet Ohtani maandag weten op een persconferentie.

Mizuhara liet vorige week tegenover ESPN weten dat Ohtani ermee had ingestemd de gokschulden van de tolk af te betalen. De vertaler had op diverse sporten gegokt bij een illegale bookmaker in de Amerikaanse staat Californië.

De advocaten van Ohtani gaven later middels een verklaring aan dat de Japanse sportman slachtoffer was geworden van een grootschalige diefstal. Na de verklaring gaf Mizuhara toe dat de honkballer niets van de gokschulden afwist. Vervolgens werd hij ontslagen door de Dodgers. De Amerikaanse autoriteiten en Major League Baseball (MLB) onderzoeken de zaak.

Shohei Ohtani in actie namens de Los Angeles Dodgers © Getty Images

Wist Ohtani echt van niks?

Ohtani nam maandag zelf het woord in een drukbezochte persconferentie - vragen mochten er niet gesteld worden - waar hij kwam met een statement waarin hij alle betrokkenheid ontkende. "Ik ben erg bedroefd en geschokt dat iemand die ik vertrouwde mij dit heeft aangedaan", vertelde Ohtani tegen de pers. "Tot een paar dagen geleden wist ik niet dat dit gebeurde. Ippei heeft geld van mijn rekening gestolen en leugens verteld. Ik heb nooit ingestemd met het afbetalen van de schuld of betalingen aan de bookmaker.

Toch wordt er getwijfeld aan de onschuld van de honkballer. Want dat Ohtani zijn naam vlak voor het nieuwe seizoen zo snel mogelijk zuivert, is in het belang van zowel de Dodgers als de MLB. De Amerikaanse competitie kan het namelijk niet gebruiken dat er rond de grootste ster van de sport een slecht imago wordt gecreëerd. Daardoor wordt er veel gespeculeerd of Ohtani werkelijk niets van de van de zaak afwist.