'Dit was beschamend': Umpire stuurt coach NY Yankees weg nadat toeschouwer door het lint gaat

Yankees-coach Aaron Boone heeft de reputatie dat hij vaak wordt weggestuurd in de MLB. In de wedstrijd tegen Oakland A's werd Boone al in de eerste inning van het veld gestuurd wegens commentaar op de leiding. Wat blijkt: het was niet de coach die commentaar leverde, maar een fanatieke fan die huid van de scheids vol schold.

Alle honkballiefhebbers weten dat je met de umpires in Amerika niet moet sollen, toch werd Boone deze keer wel om een hele aparte reden geschorst. Het was niet de 51-jarige coach, maar een supporter achter hem op de tribune die commentaar had op de leiding. De man schreeuwde naar scheidsrechter Hunter Wendelstedt die duidelijk niet was gediend van zijn woorden, zoals is te zien op de tv-beelden. Boone probeerde het tegendeel nog te bewijzen al haalde dit niets uit. De umpire was kraakhelder: "Het kan me niet schelen wie het gezegd heeft, you're gone!"

Boone vol verbazing

De wedstrijd van de Yankees was pas net van start gegaan toen Boone commentaar leverde op de leiding. Home plate umpire Wendelstedt was direct erg stellig en liet weten niet te zijn gediend van de kritiek. "Jij gaat niet schreeuwen tegen mij, ik deed wat ik moest doen", reageerde Wendelstedt fel op de aanmerkingen van Boone. "Als je nog wat te zeggen hebt, ben je direct weg."

Boone zag vervolgens in dat de umpire gelijk had en stak zijn duim omhoog. Hij hield zich rustig terwijl de coach zoals gewoonlijk aan het kauwen was op zijn kauwgom. Tot ieder zijn verbazing werd Boone enkele seconden later alsnog weggestuurd. "Ik zei helemaal niets!"

Aaron Boone listened to the umpire and was ejected anyway. You can hear the entire interaction here pic.twitter.com/12RTZvdwDl — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 22, 2024

Na afloop keek Boone terug op de bizarre beslissing. "Dit was beschamend. Ik kon het niet geloven", laat de Amerikaan weten. Zijn ploeg kon na het wegsturen van de coach niet overtuigen, en verloor met 2-0. Zo werd het voor Boone helemaal een teleurstellende avond, en raakte de Yankees de koppositie in de America League East kwijt.