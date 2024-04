PKC wint Korfbal League-finale van DVO in uitverkocht Rotterdam Ahoy

PKC is voor de vijfde keer kampioen van Nederland geworden in de Kenonz Korfbal League. De finale tussen DVO/Transus en PKC/Vertom vond plaats in een uitverkocht Ahoy. Het was een spannend duel, waarin PKC uiteindelijk aan het langste eind trok.

Vorig jaar stonden beide ploegen ook tenover elkaar in de zaalfinale. Voor PKC was het de vijfde finale op rij. De wedstrijd eindigde in 21-23 in het voordeel van PKC, dat zich nu landskampioen mag noemen.

De score werd geopend door DVO via Daniëlle Boadi vanaf de strafworpstip. Vervolgens liet Nienke Hintzbergen aan de ander kant van zich horen. PKC pakte de eerste voorsprong via goals van Zita Schröder en Richard Kunst. Na de eerste helft stond het 8-10. Boadi scoorde voor rust al drie keer, Hintzbergen maakte er vier voor PKC.

In de tweede helft lukte het DVO niet om de overhand te nemen. Het team kwam nog even op voorsprong en nam drie doelpunten afstand van PKC (19-16). Annelie De Korte verzuimde in die fase vanaf de strafworpstip te scoren voor DVO. PKC kon de wedstrijd weer gelijktrekken naar een stand van 20-20. In een spannende slotfase trok PKC aan het langste eind. Jelmer Jonker werd uitgeroepen tot Player of the Match.